https://ria.ru/20260217/tramp-2074837373.html
Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров
Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров для урегулирования конфликта с Россией. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:25:00+03:00
2026-02-17T03:25:00+03:00
2026-02-17T06:55:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_0:0:2927:1647_1920x0_80_0_0_c9aa592de3be4681daeb7f70c8019fea.jpg
https://ria.ru/20260215/ukraina-2074563232.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072770170_116:0:2717:1951_1920x0_80_0_0_47e24e0b9a68ad3df54853ae06d7fe18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Трамп призвал Украину быстрее сесть за стол переговоров
Трамп: Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров