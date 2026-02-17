Рейтинг@Mail.ru
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном - РИА Новости, 17.02.2026
03:16 17.02.2026 (обновлено: 06:55 17.02.2026)
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном, которые состоятся в Женеве во вторник. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
иран
сша
женева (город)
дональд трамп
переговоры по украине в женеве — 2026
иран
сша
женева (город)
в мире, иран, сша, женева (город), дональд трамп, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Иран, США, Женева (город), Дональд Трамп, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном

Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах США с Ираном в Женеве

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном, которые состоятся в Женеве во вторник.
"Я буду участвовать в этих переговорах (с Ираном – ред.) опосредованно, и они будут очень важными", - сказал Трамп журналистам на борту номер один.
В миреИранСШАЖенева (город)Дональд ТрампПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
