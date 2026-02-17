https://ria.ru/20260217/tramp-2074836580.html
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном - РИА Новости, 17.02.2026
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном, которые состоятся в Женеве во вторник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T03:16:00+03:00
2026-02-17T03:16:00+03:00
2026-02-17T06:55:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
дональд трамп
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20260216/iran-2074771862.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, женева (город), дональд трамп, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Иран, США, Женева (город), Дональд Трамп, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах с Ираном
Трамп будет опосредованно участвовать в переговорах США с Ираном в Женеве