Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе - РИА Новости, 17.02.2026
01:02 17.02.2026
Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе
Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в американском столичном регионе из-за попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.
в мире
сша
вашингтон (штат)
мэриленд
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
мэриленд
2026
Новости
Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в американском столичном регионе из-за попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.
"В реке Потомак происходит масштабная экологическая катастрофа", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Вину за происходящее американский лидер возложил на губернатора штата Мэриленд, граничащего со столичным округом Колумбия.
По словам Трампа, прорыв канализации в соседнем с Вашингтоном штате привел к сбросу сточных вод в реку Потомак. "Очевидно, местные власти не в состоянии адекватно справиться с этой катастрофой", - указал Трамп, сообщив, что поручает федеральным службам координацию и реагирование на случившееся.
Президент подчеркнул, что не может допустить "превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия" из-за некомпетентности местного руководства.
По сообщениям американских СМИ, разлив сточных вод начался около месяца назад и является одним из крупнейших в истории США. Местные власти убеждают, что произошедшее не повлияло на качество питьевой воды. Первоначально сообщалось о том, что в реку попало более 900 тысяч тонн сточных вод.
