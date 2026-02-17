Трамп предупредил об экологической катастрофе в столичном регионе

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил об экологической катастрофе в американском столичном регионе из-за попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.

Президент подчеркнул, что не может допустить "превращения реки в самом сердце Вашингтона в зону бедствия" из-за некомпетентности местного руководства.