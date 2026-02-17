https://ria.ru/20260217/tokmak-2075076459.html
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ - РИА Новости, 17.02.2026
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ
Один человек погиб и двое ранены из-за атаки ВСУ по запорожскому городу Токмак, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:19:00+03:00
2026-02-17T23:19:00+03:00
2026-02-17T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
токмак
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071779731_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_2771aa3e2ab6ddf9297d83b118c46ffe.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
токмак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070906844_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_e1c071c90f53d4a48fb71c0f9e7e2b40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, токмак, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Токмак, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ
В Токмаке один человек погиб, двое ранены при атаке ВСУ