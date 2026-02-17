Рейтинг@Mail.ru
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы - РИА Новости, 17.02.2026
19:28 17.02.2026
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 фев - РИА Новости. Новую партию груза для участников специальной военной операции, в составе которой 45 автомашин, квадроциклов и мотоциклов, отправили во вторник из парка Пограничников города Тюмени, в сборе груза участвовали жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
"Новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Тюмени: 45 единиц автомашин, квадроциклов и мотоциклов, в том числе колеса, запчасти, емкости, аккумуляторы, сети, строительные материалы и многое другое получат военнослужащие. Торжественная отправка состоялась в парке Пограничников", - указано в сообщении.
Помощь для бойцов собрана силами жителей области - волонтерами, предпринимателями, общественными организациями, представителями "Молодой гвардии" и Единой России". Помимо техники бойцы получат письма и поздравительные открытки от тюменских школьников.
С начала отправки гуманитарных конвоев силами общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" удалось перевезти более 800 автомобилей и более 2,5 миллионов килограммов груза, отмечается в сообщении.
Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Магаданская область с начала спецоперации отправила военным 145 т груза
