Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы

ТЮМЕНЬ, 17 фев - РИА Новости. Новую партию груза для участников специальной военной операции, в составе которой 45 автомашин, квадроциклов и мотоциклов, отправили во вторник из парка Пограничников города Тюмени, в сборе груза участвовали жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"Новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Тюмени: 45 единиц автомашин, квадроциклов и мотоциклов, в том числе колеса, запчасти, емкости, аккумуляторы, сети, строительные материалы и многое другое получат военнослужащие. Торжественная отправка состоялась в парке Пограничников", - указано в сообщении.

Помощь для бойцов собрана силами жителей области - волонтерами, предпринимателями, общественными организациями, представителями "Молодой гвардии" и Единой России". Помимо техники бойцы получат письма и поздравительные открытки от тюменских школьников.