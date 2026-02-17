https://ria.ru/20260217/tjumen-2075050010.html
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы - РИА Новости, 17.02.2026
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы
Новую партию груза для участников специальной военной операции, в составе которой 45 автомашин, квадроциклов и мотоциклов, отправили во вторник из парка... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:28:00+03:00
2026-02-17T19:28:00+03:00
2026-02-17T19:28:00+03:00
надежные люди
тюмень
тюменская область
молодая гвардия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20260217/magadan-2074978577.html
тюмень
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_972bb30d6a61d1d50ee59ae63eaf8363.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, тюменская область, молодая гвардия , единая россия
Надежные люди, Тюмень, Тюменская область, Молодая гвардия , Единая Россия
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы
Тюмень отправила в зону СВО 45 машин, квадроциклов и мотоциклов
ТЮМЕНЬ, 17 фев - РИА Новости. Новую партию груза для участников специальной военной операции, в составе которой 45 автомашин, квадроциклов и мотоциклов, отправили во вторник из парка Пограничников города Тюмени, в сборе груза участвовали жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
"Новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО отправили из Тюмени: 45 единиц автомашин, квадроциклов и мотоциклов, в том числе колеса, запчасти, емкости, аккумуляторы, сети, строительные материалы и многое другое получат военнослужащие. Торжественная отправка состоялась в парке Пограничников", - указано в сообщении.
Помощь для бойцов собрана силами жителей области - волонтерами, предпринимателями, общественными организациями, представителями "Молодой гвардии" и Единой России". Помимо техники бойцы получат письма и поздравительные открытки от тюменских школьников.
С начала отправки гуманитарных конвоев силами общественной организации "Ветераны Пограничники Тюменской области" удалось перевезти более 800 автомобилей и более 2,5 миллионов килограммов груза, отмечается в сообщении.