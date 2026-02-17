https://ria.ru/20260217/timma-2075061020.html
Родные Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову
Родные Яниса Тиммы подали в суд на Анну Седокову
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Родственники покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали в московский суд иск к его бывшей супруге, певице Анне Седоковой с требованием раздела совместно нажитого имущества, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Истцами выступили родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша.
Суть требований в материалах не сообщается. Беседа по иску назначена на март.
Тело Яниса Тиммы нашли в Москве
в декабре 2024 года. Следователи установили, что спортсмен совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились.