Рейтинг@Mail.ru
В перечень террористов внесли шесть военных ВСУ и пять членов террячейки - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/terroristy-2075036303.html
В перечень террористов внесли шесть военных ВСУ и пять членов террячейки
В перечень террористов внесли шесть военных ВСУ и пять членов террячейки - РИА Новости, 17.02.2026
В перечень террористов внесли шесть военных ВСУ и пять членов террячейки
Шестеро украинских военных, которые осуждены в РФ за теракт в Курской области, а также пятеро участников террористической группировки, действовавшей в ДНР,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:09:00+03:00
2026-02-17T18:09:00+03:00
донецкая народная республика
курская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9b18e29d031f01c21cc1c8dce03628f.jpg
https://ria.ru/20260217/sud-2075016146.html
https://ria.ru/20260217/proekt-2074988952.html
донецкая народная республика
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843859730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47f22749516a460e7ad9f51b232f0fde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия, происшествия
Донецкая Народная Республика, Курская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия, Происшествия
В перечень террористов внесли шесть военных ВСУ и пять членов террячейки

В перечень террористов внесли 6 военных ВСУ и 5 членов террячейки в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шестеро украинских военных, которые осуждены в РФ за теракт в Курской области, а также пятеро участников террористической группировки, действовавшей в ДНР, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Летом 2025 года суд приговорил военнослужащих 47 отдельной механизированной бригады ВСУ Василия Нагорного, Александра Рафалюка, Николая Горпынченко, Анатолия Чепелу, а также Владимира Яцковского и Василия Машико к 16-16,5 годам колонии за теракт в Курской области
Актёр Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В московский суд передали дело против актера Смольянинова* о фейках
Вчера, 17:07
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Машико Василий Васильевич*, 07.09.1971 г.р., г. Мукачево Закарпатской области Украинской ССР; Нагорный Василий Анатольевич*, 11.02.1975 г.р. , г. Буск Львовской области Украинской ССР; Рафалюк Александр Михайлович*, 13.01.1977 г.р., с. Вязовец Белогорского района Хмельницкой области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также туда внесены Чепела*, Горпынченко* и Яцковский*.
Кроме того, в перечень внесены Сергей Грузинов*, Виктор Шидловский*, Наталия Власова*, а также Максим Ворона* и Гиа Капанадзе*.
В декабре 2024 года они были осуждены на сроки до 22 лет колонии. Как выяснилось, все они - участники террористического сообщества. В 2016-2018 годах сотрудники СБУ вовлекли в группировку Грузинова*, Шидловского* и Власову*. Грузинову было поручено убить одного руководящих сотрудников министерства госбезопасности ДНР, однако в декабре 2018 года он был задержан. В марте 2019 года для его освобождения СБУ направила в ДНР Шидловского* и Власову* - их задержали сразу по прибытии в Донецк. Граждане ДНР Ворона* и Капанадзе*, как выяснилось, помогали в 2016-2019 годах участникам группировки.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ
Роман Баданин* - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Главреда издания "Проект"* Баданина** объявили в розыск по уголовной статье
Вчера, 16:10
 
Донецкая Народная РеспубликаКурская областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала