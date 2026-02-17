В перечень террористов внесли шесть военных ВСУ и пять членов террячейки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Шестеро украинских военных, которые осуждены в РФ за теракт в Курской области, а также пятеро участников террористической группировки, действовавшей в ДНР, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ.
Летом 2025 года суд приговорил военнослужащих 47 отдельной механизированной бригады ВСУ Василия Нагорного, Александра Рафалюка, Николая Горпынченко, Анатолия Чепелу, а также Владимира Яцковского и Василия Машико к 16-16,5 годам колонии за теракт в Курской области
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Машико Василий Васильевич*, 07.09.1971 г.р., г. Мукачево Закарпатской области Украинской ССР; Нагорный Василий Анатольевич*, 11.02.1975 г.р. , г. Буск Львовской области Украинской ССР; Рафалюк Александр Михайлович*, 13.01.1977 г.р., с. Вязовец Белогорского района Хмельницкой области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также туда внесены Чепела*, Горпынченко* и Яцковский*.
Кроме того, в перечень внесены Сергей Грузинов*, Виктор Шидловский*, Наталия Власова*, а также Максим Ворона* и Гиа Капанадзе*.
В декабре 2024 года они были осуждены на сроки до 22 лет колонии. Как выяснилось, все они - участники террористического сообщества. В 2016-2018 годах сотрудники СБУ вовлекли в группировку Грузинова*, Шидловского* и Власову*. Грузинову было поручено убить одного руководящих сотрудников министерства госбезопасности ДНР, однако в декабре 2018 года он был задержан. В марте 2019 года для его освобождения СБУ направила в ДНР Шидловского* и Власову* - их задержали сразу по прибытии в Донецк. Граждане ДНР Ворона* и Капанадзе*, как выяснилось, помогали в 2016-2019 годах участникам группировки.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ