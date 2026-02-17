Рейтинг@Mail.ru
12:55 17.02.2026 (обновлено: 13:02 17.02.2026)
Гид рассказал о спросе на поездки в Териберку в Мурманской области
Гид рассказал о спросе на поездки в Териберку в Мурманской области
Гид рассказал о спросе на поездки в Териберку в Мурманской области

МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Спрос на поездки в село Териберка в Мурманской области есть, но многие гиды оценивают риски зимой из-за возможного перекрытия дороги, рассказал РИА Новости мурманский гид Борис Кочетков.
"Спрос на Териберку все равно есть. Конечно, гиды опасаются, но что делать? Вот мы сегодня (во вторник) решили не ехать. Хотя дорога формально открыта, но мы решили на большом автобусе не ехать, потому что пока непонятно - вроде ветер обещали, и могут закрыть дорогу", - сказал Кочетков.
Он пояснил, что некоторые туркомпании зимой вовсе отказываются от идеи возить туристов в Териберку, несмотря на спрос. При этом опытные гиды всегда заранее узнают прогноз и просчитывают вероятность закрытия дороги.
"Вероятность застрять там есть, это же каждый год происходит. Но это север, так бывает, просто надо это учитывать", - пояснил Кочетков.
Прохождение организованных колонн из Териберки в Мурманск оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку. В воскресенье вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы. Всего за воскресенье было выведено более 280 автомобилей, в понедельник все транспортные средства благополучно выехали.
Туристы фотографируются у арт-объекта в виде двух китовых хвостов в Териберке - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку
ТериберкаМурманская областьМурманск
 
 
