Гид рассказал о спросе на поездки в Териберку в Мурманской области

"Спрос на Териберку все равно есть. Конечно, гиды опасаются, но что делать? Вот мы сегодня (во вторник) решили не ехать. Хотя дорога формально открыта, но мы решили на большом автобусе не ехать, потому что пока непонятно - вроде ветер обещали, и могут закрыть дорогу", - сказал Кочетков.