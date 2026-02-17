Рейтинг@Mail.ru
Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку - РИА Новости, 17.02.2026
12:41 17.02.2026
Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку
Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку - РИА Новости, 17.02.2026
Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку
Китайские туристы оставались ночевать в больших экскурсионных автобусах на дороге из Териберки в Мурманск, когда трассу перекрыли в выходные из-за снегопадов,... РИА Новости, 17.02.2026
териберка, мурманск, туризм
Териберка, Мурманск, Туризм
Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку

РИА Новости: китайские туристы ночевали в автобусах по дороге в Териберку

Туристы фотографируются у арт-объекта в виде двух китовых хвостов в Териберке
Туристы фотографируются у арт-объекта в виде двух китовых хвостов в Териберке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Туристы фотографируются у арт-объекта в виде двух китовых хвостов в Териберке. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Китайские туристы оставались ночевать в больших экскурсионных автобусах на дороге из Териберки в Мурманск, когда трассу перекрыли в выходные из-за снегопадов, рассказал РИА Новости мурманский гид Борис Кочетков.
Гид рассказал, что сам сопровождал группу из восьми китайских туристов на небольшом экскурсионном автобусе. Все транспортные средства в субботу вечером выстроились в колонну, чтобы выезжать организованно из Териберки в Мурманск, однако движение колонны было остановлено из-за поломки снегоуборочной техники, и многим пришлось возвращаться в село на ночевку.
"Но некоторые остались ночевать в автобусах, они там стояли всю ночь. В основном, по моим наблюдениям, там были китайские туристы. Всего в колонне было порядка десяти автобусов, сколько осталось на дороге, я не знаю", - рассказал Кочетков.
Прохождение организованных колонн из Териберки в Мурманск оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку. В воскресенье вечером дорогу удалось расчистить, и первыми по ней выдвинулись легковые автомобили и микроавтобусы. Всего за воскресенье было выведено более 280 автомобилей, в понедельник все транспортные средства благополучно выехали.
Погодные условия в Териберке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Мурманской области из села Териберка вывели более 280 автомобилей
16 февраля, 10:33
16 февраля, 10:33
 
ТериберкаМурманскТуризм
 
 
