Гид рассказал, как китайские туристы ночевали по дороге в Териберку

МУРМАНСК, 17 фев – РИА Новости. Китайские туристы оставались ночевать в больших экскурсионных автобусах на дороге из Териберки в Мурманск, когда трассу перекрыли в выходные из-за снегопадов, рассказал РИА Новости мурманский гид Борис Кочетков.

Гид рассказал, что сам сопровождал группу из восьми китайских туристов на небольшом экскурсионном автобусе. Все транспортные средства в субботу вечером выстроились в колонну, чтобы выезжать организованно из Териберки Мурманск , однако движение колонны было остановлено из-за поломки снегоуборочной техники, и многим пришлось возвращаться в село на ночевку.

"Но некоторые остались ночевать в автобусах, они там стояли всю ночь. В основном, по моим наблюдениям, там были китайские туристы. Всего в колонне было порядка десяти автобусов, сколько осталось на дороге, я не знаю", - рассказал Кочетков.