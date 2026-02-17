https://ria.ru/20260217/telegram-2075054290.html
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram
Россияне жалуются на некорректную работу Telegram: у некоторых пользователей время от времени пропадают отправленные сообщения, а на главной странице приложения
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на некорректную работу Telegram: у некоторых пользователей время от времени пропадают отправленные сообщения, а на главной странице приложения появляется заставка "нет чатов", обратило внимание РИА Новости.
Кроме того, у пользователей иногда пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Так, при выборе определенного контакта мессенджер начинает сбоить и открывает переписку с одним и тем же адресатом до полной перезагрузки приложения.
Роскомнадзор
на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram
, чтобы добиться исполнения законов РФ
и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что мессенджер могут полностью заблокировать в России 1 апреля. В то же время Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.