У россиян стали исчезать сообщения в Telegram - РИА Новости, 17.02.2026
20:05 17.02.2026
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram - РИА Новости, 17.02.2026
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram
Россияне жалуются на некорректную работу Telegram: у некоторых пользователей время от времени пропадают отправленные сообщения, а на главной странице приложения РИА Новости, 17.02.2026
технологии
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
технологии, россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram

РИА Новости: у россиян стали исчезать сообщения в Telegram

Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на некорректную работу Telegram: у некоторых пользователей время от времени пропадают отправленные сообщения, а на главной странице приложения появляется заставка "нет чатов", обратило внимание РИА Новости.
Кроме того, у пользователей иногда пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Так, при выборе определенного контакта мессенджер начинает сбоить и открывает переписку с одним и тем же адресатом до полной перезагрузки приложения.
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки
Вчера, 14:03
Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что мессенджер могут полностью заблокировать в России 1 апреля. В то же время Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
Вчера, 13:20
 
