У россиян стали исчезать сообщения в Telegram

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россияне жалуются на некорректную работу Telegram: у некоторых пользователей время от времени пропадают отправленные сообщения, а на главной странице приложения появляется заставка "нет чатов", обратило внимание РИА Новости.

Кроме того, у пользователей иногда пропадает возможность переключаться на конкретного человека. Так, при выборе определенного контакта мессенджер начинает сбоить и открывает переписку с одним и тем же адресатом до полной перезагрузки приложения.

Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram , чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.