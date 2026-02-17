https://ria.ru/20260217/telegram-2074951948.html
В Общественной палате назвали возможную блокировку Telegram обоснованной
Возможная блокировка Telegram в России обоснована, так как мессенджер не выполняет требования законодательства страны, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по РИА Новости, 17.02.2026
технологии
россия
евгений машаров
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
общество
россия
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возможная блокировка Telegram в России обоснована, так как мессенджер не выполняет требования законодательства страны, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram
в России
будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН
приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
"Telegram в настоящее время не выполняет требования российского законодательства, в связи с чем обосновано и системно продолжается работа по его ограничению на территории Российской Федерации", - сказал Машаров
.
Эксперт отметил, что в случае продолжения невыполнения требований законодательства, Telegram "повторит судьбу WhatsApp
" в России.
"В результате игнорирования требований российского законодательства бенефициары Telegram потеряют колоссальный рынок, как следствие, прибыли, аудиторию и смежные бизнесы, связанные с ведением Telegram-каналов", - добавил Машаров.
По его словам, в последнее время Telegram запустил несколько нелегальных бизнесов на российскую аудиторию, включая онлайн-казино, а также возможность покупки и продажи криптовалюты.
"Фактически сегодня Telegram - мессенджер, который системно нарушает российское законодательство по нескольким направлениям", - заключил Машаров.