В Общественной палате назвали возможную блокировку Telegram обоснованной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Возможная блокировка Telegram в России обоснована, так как мессенджер не выполняет требования законодательства страны, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

"Telegram в настоящее время не выполняет требования российского законодательства, в связи с чем обосновано и системно продолжается работа по его ограничению на территории Российской Федерации", - сказал Машаров

Эксперт отметил, что в случае продолжения невыполнения требований законодательства, Telegram "повторит судьбу WhatsApp " в России.

"В результате игнорирования требований российского законодательства бенефициары Telegram потеряют колоссальный рынок, как следствие, прибыли, аудиторию и смежные бизнесы, связанные с ведением Telegram-каналов", - добавил Машаров.

По его словам, в последнее время Telegram запустил несколько нелегальных бизнесов на российскую аудиторию, включая онлайн-казино, а также возможность покупки и продажи криптовалюты.