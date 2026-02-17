Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали не пугать пользователей заявлениями о блокировке Telegram - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 17.02.2026 (обновлено: 14:03 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/telegram-2074949695.html
В ГД призвали не пугать пользователей заявлениями о блокировке Telegram
В ГД призвали не пугать пользователей заявлениями о блокировке Telegram - РИА Новости, 17.02.2026
В ГД призвали не пугать пользователей заявлениями о блокировке Telegram
Важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке Telegram с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации, первые шаги со... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T13:58:00+03:00
2026-02-17T14:03:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2074950867.html
https://ria.ru/20260216/telegram-2074723790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон немкин (депутат), telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии
Россия, Антон Немкин (депутат), Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Технологии
В ГД призвали не пугать пользователей заявлениями о блокировке Telegram

В ГД призвали не пугать россиян заявлениями о неизбежной блокировке Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке Telegram с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации, первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди работа по выстраиванию прозрачной модели взаимодействия с российскими требованиями законодательства, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
Вчера, 13:20
"Сейчас важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации. Первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди — серьёзная работа по выстраиванию прозрачной и устойчивой модели взаимодействия с российскими требованиями. Давайте посмотрим на факты и динамику в перспективе. Решения такого масштаба должны приниматься не под давлением слухов, а на основе реальных изменений и уровня безопасности граждан", - сказал Немкин.
Депутат отметил, что Россия открыта к работе с любыми интернет-платформами - и отечественными, и иностранными, но при одном базовом условии: соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, противодействие мошенничеству, экстремизму и террористической деятельности.
"Эти требования универсальны и одинаковы для всех игроков рынка. Если сервис систематически их игнорирует, законом предусмотрены последовательные ограничения с возможностью их отмены после устранения нарушений", - подчеркнул он.
По словам парламентария, факт блокировки накануне более 235 тысяч групп и каналов в Telegram за один день является показательным шагом, платформа продемонстрировала, что технические возможности для оперативной модерации существуют.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram заблокировал более 187 тысяч групп и каналов за сутки
Вчера, 14:03
"Но если объём проблемного контента измеряется миллионами сообществ, это уже не точечная история, а системная. Разовая масштабная "чистка" - это сигнал, но не окончательное решение проблемы", - считает Немкин.
Он добавил, что сегодня Telegram остаётся одной из ключевых площадок, где распространяются мошеннические схемы, фейковые сборы, экстремистские материалы и противоправные предложения.
"Люди теряют деньги и данные, становятся жертвами манипуляций. В этой части я согласен с логикой Роскомнадзора: если ситуация не будет меняться системно, государство вправе применять предусмотренные законом меры — вплоть до замедления или ограничения доступа. Но это должно быть результатом оценки реальной динамики, а не эмоциональной реакции на отдельные сообщения в медиа", - заключил депутат.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Роскомнадзор ответил на вопрос о диалоге с Telegram
16 февраля, 15:40
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)TelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала