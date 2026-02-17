В ГД призвали не пугать пользователей заявлениями о блокировке Telegram

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке Telegram с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации, первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди работа по выстраиванию прозрачной модели взаимодействия с российскими требованиями законодательства, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

"Сейчас важно не пугать пользователей заявлениями о якобы неизбежной блокировке с конкретной датой, а трезво наблюдать за развитием ситуации. Первые шаги со стороны Telegram есть, но впереди — серьёзная работа по выстраиванию прозрачной и устойчивой модели взаимодействия с российскими требованиями. Давайте посмотрим на факты и динамику в перспективе. Решения такого масштаба должны приниматься не под давлением слухов, а на основе реальных изменений и уровня безопасности граждан", - сказал Немкин

Депутат отметил, что Россия открыта к работе с любыми интернет-платформами - и отечественными, и иностранными, но при одном базовом условии: соблюдение российского законодательства, защита персональных данных граждан, противодействие мошенничеству, экстремизму и террористической деятельности.

"Эти требования универсальны и одинаковы для всех игроков рынка. Если сервис систематически их игнорирует, законом предусмотрены последовательные ограничения с возможностью их отмены после устранения нарушений", - подчеркнул он.

По словам парламентария, факт блокировки накануне более 235 тысяч групп и каналов в Telegram за один день является показательным шагом, платформа продемонстрировала, что технические возможности для оперативной модерации существуют.

"Но если объём проблемного контента измеряется миллионами сообществ, это уже не точечная история, а системная. Разовая масштабная "чистка" - это сигнал, но не окончательное решение проблемы", - считает Немкин.

Он добавил, что сегодня Telegram остаётся одной из ключевых площадок, где распространяются мошеннические схемы, фейковые сборы, экстремистские материалы и противоправные предложения.