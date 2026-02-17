https://ria.ru/20260217/telegram-2074927936.html
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram - РИА Новости, 17.02.2026
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, для этого мессенджер должен исполнять российские законы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:38:00+03:00
2026-02-17T12:38:00+03:00
2026-02-17T12:38:00+03:00
россия
андрей свинцов
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_0:127:3065:1851_1920x0_80_0_0_b7dd77ddf75a7d7075d644740d873bc4.jpg
https://ria.ru/20260215/telegram-2074541239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073462621_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_1878794451e60ffdc2237d08e7a9fa26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей свинцов, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Россия, Андрей Свинцов, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
Свинцов: надежда на снятие ограничений с Telegram остается
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, для этого мессенджер должен исполнять российские законы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram
в России
будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН
приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
"Эти полтора месяца - это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер - открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации", - сказал Свинцов
.
По словам парламентария, дата 1 апреля, озвученная в СМИ, выбрана как "юмористическая".
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч Telegram-каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть", - заключил он.