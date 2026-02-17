Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram - РИА Новости, 17.02.2026
12:38 17.02.2026
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, для этого мессенджер должен исполнять российские законы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 17.02.2026
россия
андрей свинцов
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
россия
россия, андрей свинцов, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Россия, Андрей Свинцов, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram

Свинцов: надежда на снятие ограничений с Telegram остается

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, для этого мессенджер должен исполнять российские законы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.
"Эти полтора месяца - это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер - открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации", - сказал Свинцов.
По словам парламентария, дата 1 апреля, озвученная в СМИ, выбрана как "юмористическая".
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 тысяч Telegram-каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет. Надежда на снятие ограничений все-таки есть", - заключил он.
РоссияАндрей СвинцовTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФ
 
 
