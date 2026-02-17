В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Надежда на снятие ограничений с Telegram остается, для этого мессенджер должен исполнять российские законы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ранее во вторник Telegram-канал Baza сообщил, что Telegram России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера. Роскомнадзор на фоне этого сообщения заявил, что ему нечего добавить к ранее опубликованной информации по этому вопросу.

"Эти полтора месяца - это совершенно спокойный срок, в течение которого Telegram, наоборот, может легализоваться. И с 1 апреля вообще ограничения с компании Telegram могут быть сняты. Но это возможно только при наличии желания самой компании и, собственно, выполнении комплекса мер - открытие юрлица, хранение персональных данных на территории России, уплата налогов на территории России и блокировка контента, запрещенного законами Российской Федерации", - сказал Свинцов

По словам парламентария, дата 1 апреля, озвученная в СМИ, выбрана как "юмористическая".