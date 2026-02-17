https://ria.ru/20260217/tela-2074971099.html
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына - РИА Новости, 17.02.2026
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына
Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде, предположительно, с отравлением угарным газом, возбуждено уголовное дело
нижний новгород
россия
КАЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде, предположительно, с отравлением угарным газом, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 17 февраля текущего года в утреннее время в квартире дома на Красноуральской города Нижнего Новгорода
обнаружены тела женщины и ее 15-летнего сына. При их осмотре следователи СК России
видимых телесных повреждений не обнаружили", - говорится в сообщении
.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевших могло стать отравление угарным газом, поскольку квартира, в которой произошла трагедия, оборудована газовой колонкой. Назначены необходимые экспертизы, в том числе для определения исправности газового оборудования.