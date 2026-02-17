Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына
15:10 17.02.2026
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына
Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде, предположительно, с отравлением угарным газом, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына

В Нижнем Новгороде нашли тела матери и ее сына с признаками отравления газом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде, предположительно, с отравлением угарным газом, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По версии следствия, 17 февраля текущего года в утреннее время в квартире дома на Красноуральской города Нижнего Новгорода обнаружены тела женщины и ее 15-летнего сына. При их осмотре следователи СК России видимых телесных повреждений не обнаружили", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Следователи не исключают, что причиной смерти потерпевших могло стать отравление угарным газом, поскольку квартира, в которой произошла трагедия, оборудована газовой колонкой. Назначены необходимые экспертизы, в том числе для определения исправности газового оборудования.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Саратовской области женщина погибла от отравления угарным газом
ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
