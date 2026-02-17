В Нижнем Новгороде в квартире нашли тела матери и ее сына

КАЗАНЬ, 17 фев – РИА Новости. Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде, предположительно, с отравлением угарным газом, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, 17 февраля текущего года в утреннее время в квартире дома на Красноуральской города Нижнего Новгорода обнаружены тела женщины и ее 15-летнего сына. При их осмотре следователи СК России видимых телесных повреждений не обнаружили", - говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".