В МИД Франции рассказали, когда задержанный танкер покинет страну - РИА Новости, 17.02.2026
14:22 17.02.2026 (обновлено: 14:23 17.02.2026)
В МИД Франции рассказали, когда задержанный танкер покинет страну
В МИД Франции рассказали, когда задержанный танкер покинет страну
в мире
франция
средиземное море
жан-ноэль барро
в мире, франция, средиземное море, жан-ноэль барро
В мире, Франция, Средиземное море, Жан-Ноэль Барро
В МИД Франции рассказали, когда задержанный танкер покинет страну

Барро: задержанный Grinch покинет французские воды после выплаты миллиона евро

© REUTERS / Etat-major des armeesВоеннослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России
Военнослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Etat-major des armees
Военнослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Задержанный ВМС Франции танкер Grinch покинет французские воды после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
ВМС Франции 22 января задержали танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Власти Франции утверждали, что судно шло из Мурманска. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что танкер не имеет какой-либо связи с Россией.
"Танкер Grinch покинет французские воды после выплаты нескольких миллионов евро и трех недель дорогостоящего задержания в Фос-сюр-Мер", - написал Барро на своей странице в соцсети X.
Морская префектура Франции по Средиземному морю сообщила, что компания-владелец судна была приговорена судом Марселя к штрафу за отсутствие флага. Его размер не утоняется. Отмечается, что танкер будет оставаться под наблюдением до выхода из территориальных вод Франции.
Накануне издание Var-Matin сообщало, что танкер Grinch может в течение нескольких дней покинуть Францию после внесения залога в три миллиона евро.
В миреФранцияСредиземное мореЖан-Ноэль Барро
 
 
