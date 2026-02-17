В МИД Франции рассказали, когда задержанный танкер покинет страну

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Задержанный ВМС Франции танкер Grinch покинет французские воды после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
ВМС Франции 22 января задержали танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Власти Франции утверждали, что судно шло из Мурманска. Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что танкер не имеет какой-либо связи с Россией.
Морская префектура Франции по Средиземному морю сообщила, что компания-владелец судна была приговорена судом Марселя к штрафу за отсутствие флага. Его размер не утоняется. Отмечается, что танкер будет оставаться под наблюдением до выхода из территориальных вод Франции.
Накануне издание Var-Matin сообщало, что танкер Grinch может в течение нескольких дней покинуть Францию после внесения залога в три миллиона евро.