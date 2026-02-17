В МИД Франции рассказали, когда задержанный танкер покинет страну

ПАРИЖ, 17 фев – РИА Новости. Задержанный ВМС Франции танкер Grinch покинет французские воды после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Накануне издание Var-Matin сообщало, что танкер Grinch может в течение нескольких дней покинуть Францию после внесения залога в три миллиона евро.