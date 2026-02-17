https://ria.ru/20260217/tailand-2074955341.html
Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде
В Таиланде началась новая волна мошенничества: выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета убеждают туристов, в том числе россиян, купить...
БАНГКОК, 17 фев – РИА Новости. В Таиланде началась новая волна мошенничества: выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета убеждают туристов, в том числе россиян, купить "лучшее в мире средство от облысения" по 200-300 долларов за курс лечения, сообщил РИА Новости консультант таиландского Совета по защите потребителей и ветеран туристической полиции Таиланда подполковник в отставке Амон Сыамйот.
"Само "лекарство" меняется, но суть мошеннического подхода к жертве одна и та же: иностранного туриста на улице пытаются убедить купить "лучшее в мире средство" от, скажем, прыщей на лице, или ревматических болей, или, как сейчас, от облысения и ведут в хорошо оборудованную лавку или магазинчик, где обман часто завершается покупкой", - рассказал собеседник агентства.
Стоимость средства, по его словам, обычно составляет 200-300 долларов за "необходимый курс лечения".
"Это старый трюк, я его помню еще со времен, когда был сержантом. Промышляют этим чаще всего выходцы из Пакистана
и Индии
, многие из них живут в Таиланде
нелегально", - отметил Сыамйот.