Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде

БАНГКОК, 17 фев – РИА Новости. В Таиланде началась новая волна мошенничества: выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета убеждают туристов, в том числе россиян, купить "лучшее в мире средство от облысения" по 200-300 долларов за курс лечения, сообщил РИА Новости консультант таиландского Совета по защите потребителей и ветеран туристической полиции Таиланда подполковник в отставке Амон Сыамйот.

"Само "лекарство" меняется, но суть мошеннического подхода к жертве одна и та же: иностранного туриста на улице пытаются убедить купить "лучшее в мире средство" от, скажем, прыщей на лице, или ревматических болей, или, как сейчас, от облысения и ведут в хорошо оборудованную лавку или магазинчик, где обман часто завершается покупкой", - рассказал собеседник агентства.