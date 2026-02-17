Рейтинг@Mail.ru
Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде
14:17 17.02.2026
Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде
Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде
В Таиланде началась новая волна мошенничества: выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета убеждают туристов, в том числе россиян, купить... РИА Новости, 17.02.2026
Туристов предупредили о мошенниках в Таиланде

РИА Новости: в Таиланде мошенники обманывают туристов поддельными лекарствами

Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет
© iStock.com / Pierrick Lemaret
Вид на смотровую площадку Большого Будды в провинции Пхукет. Архивное фото
БАНГКОК, 17 фев – РИА Новости. В Таиланде началась новая волна мошенничества: выходцы из Южной Азии на улицах Бангкока, Паттайи и Пхукета убеждают туристов, в том числе россиян, купить "лучшее в мире средство от облысения" по 200-300 долларов за курс лечения, сообщил РИА Новости консультант таиландского Совета по защите потребителей и ветеран туристической полиции Таиланда подполковник в отставке Амон Сыамйот.
"Само "лекарство" меняется, но суть мошеннического подхода к жертве одна и та же: иностранного туриста на улице пытаются убедить купить "лучшее в мире средство" от, скажем, прыщей на лице, или ревматических болей, или, как сейчас, от облысения и ведут в хорошо оборудованную лавку или магазинчик, где обман часто завершается покупкой", - рассказал собеседник агентства.
Стоимость средства, по его словам, обычно составляет 200-300 долларов за "необходимый курс лечения".
"Это старый трюк, я его помню еще со времен, когда был сержантом. Промышляют этим чаще всего выходцы из Пакистана и Индии, многие из них живут в Таиланде нелегально", - отметил Сыамйот.
Пляж в провинции Краби в Таиланде
Эксперт рассказал, по кому ударит сокращение безвизового въезда в Таиланд
14 февраля, 14:51
 
