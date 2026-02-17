Рейтинг@Mail.ru
Пункты управления ВС России обеспечены связью отечественного производства - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:53 17.02.2026
Пункты управления ВС России обеспечены связью отечественного производства
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий тишков
безопасность, россия, валерий тишков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Тишков
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦентр управления сетями ОЭК
Центр управления сетями ОЭК . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пункты управления ВС РФ обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства, заявил начальник Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Валерий Тишков.
"Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства",- сказал Тишков, которого процитировал телеканал "Россия-1".
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Системы связи ВС России дают данные по закрытым каналам, заявил Криворучко
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий Тишков
 
 
Заголовок открываемого материала