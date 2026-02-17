Рейтинг@Mail.ru
Системы связи ВС России дают данные по закрытым каналам, заявил Криворучко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 17.02.2026 (обновлено: 21:21 17.02.2026)
Системы связи ВС России дают данные по закрытым каналам, заявил Криворучко
Системы связи ВС России дают данные по закрытым каналам, заявил Криворучко - РИА Новости, 17.02.2026
Системы связи ВС России дают данные по закрытым каналам, заявил Криворучко
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Системы управления и связи ВС РФ обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, сообщил замглавы Минобороны РФ
специальная военная операция на украине
россия
алексей криворучко
россия
2026
россия, алексей криворучко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Криворучко
Системы связи ВС России дают данные по закрытым каналам, заявил Криворучко

Криворучко: системы связи ВС РФ проводят обмен данными по закрытым каналам

© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Системы управления и связи ВС РФ обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
"Стоящие на вооружении ВС РФ системы управления и связи обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам", - заявил Криворучко информационной службе "Вести".
Центр управления сетями ОЭК - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Вчера, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей Криворучко
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
