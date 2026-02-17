Рейтинг@Mail.ru
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля
17.02.2026
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля - РИА Новости, 17.02.2026
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля
Минцифры России предлагает дать интернет-провайдерам право в одностороннем порядке отключать своих абонентов от домашнего интернета и стационарной связи, если... РИА Новости, 17.02.2026
2026
технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля

Операторы связи в РФ смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля

Базовая станция сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Минцифры России предлагает дать интернет-провайдерам право в одностороннем порядке отключать своих абонентов от домашнего интернета и стационарной связи, если те не отреагировали на уведомление о необходимости замены кабелей связи в течение 30 дней с момента его получения.
Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Согласно документу, оператор связи вправе заменить медные кабели на волоконно-оптическую абонентскую линию для модернизации связи.
О планируемом проведении работ, о дате начала и сроках их выполнения, о необходимости обеспечения доступа в помещение для выполнения таких работ и обеспечения возможности подключения пользовательского оборудования абонента к источнику электроэнергии, провайдер оповещает абонента не менее чем за 30 дней до начала работ.
При этом другой срок по замене абонентской линии может быть установлен по соглашению обеих сторон.
Если же абонент не предоставит оператору связи доступ в помещение для выполнения работ, то оператор вправе приостановить оказание услуг связи до устранения такого нарушения. Однако, если абонент не устранит нарушение в течение полугода со дня получения уведомления о проведении работ, оператор может в одностороннем порядке расторгнуть договор об оказании услуг связи.
Отмечается, что расходы по замене абонентской линии несет оператор связи.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
