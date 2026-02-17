Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ
14:25 17.02.2026 (обновлено: 16:57 17.02.2026)
Госдума приняла закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ
Госдума приняла закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ
Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о приостановке оказания услуг связи сотовыми операторами по требованию ФСБ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:25:00+03:00
2026-02-17T16:57:00+03:00
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
россия
россия
госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия
Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Россия
Госдума приняла закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ

ГД приняла закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о приостановке оказания услуг связи сотовыми операторами по требованию ФСБ.
Прекращать их предоставление будут только в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента. При этом оператор не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение договора об оказании услуг связи.
Совфед рассмотрит закон 18 февраля. Он направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ и противодействие терроризму.
Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоРоссия
 
 
