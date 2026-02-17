Концерт для участников СВО и их семей прошел в подмосковном Красногорске

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Концерт для участников СВО и их семей прошел в Красногорске

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В подмосковном Красногорске в преддверии Дня защитника Отечества для участников специальной военной операции (СВО) и их семей прошел концерт "Живи, страна!", сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло при поддержке министерства обороны России, правительства Московской области и администрации городского округа Красногорск в рамках патриотического проекта "Живи, страна!". Поздравить с наступающим праздником бойцов и их близких в доме культуры "Подмосковье" приехали артисты – Зара, Сосо Павлиашвили, Алиса Мон, Рада Рай, Султан Лагучев, Александр Ломинский, Алина Делисс, Сергей Избаш, Андрей Куряев, Эдгар, а также военный оркестр 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

"Все начинается с любви — к близкому человеку, к детям, к профессии, к Родине. И сегодняшний вечер наполнен этим прекрасным чувством. Все эти песни для вас, наши защитники", — обратилась к бойцам со сцены Зара, ее слова приводит пресс-служба.

Артистка восхитилась мужеством бойцов СВО. Поздравив воинов с наступающим праздником, певица заявила, что вся их деятельность направлена на будущее детей. Она также поддержала тех, кто находится на передовой, сказав, что их ждут. После обращения Зара исполнила песню "Нам нужна одна Победа".

Мон рассказала, что участвует в этих концертах не в первый раз. По ее словам, у артистов сложилась постоянная команда, и исполнительница положительно относится к тому, что к ним присоединяются новые люди.

"В такие моменты ты понимаешь, что не зря живешь. Мне, как и всем, не безразлично, что происходит на передовой", — сказала Мон.

Она заявила, что поддерживает бойцов морально и молится за них и их семьи. Мон высоко оценила их упорство и желание добиться победы, а также отметила терпение их близких. Исполнительница хочет, чтобы бойцы были здоровы и ощущали поддержку страны. Она уверена в благополучном исходе.

Зал собрал более 1 тысячи зрителей. Встречали и сопровождали гостей волонтеры Подмосковья.

На концерт пришла Ксения Осипова из Дмитровского округа с дочками Елизаветой и Юлианной. Ксения больше двадцати лет прослужила в армии. Ее муж ушел добровольцем на СВО, и, к сожалению, погиб.

"Наш папа участвовал в специальной военной операции, погиб в августе 2024. Он у нас настоящий Герой, имеет Орден Мужества и медаль “За отвагу”" — подчеркнула Осипова.

Вдова отметила, что ее семью очень поддерживает Фонд "Защитники Отечества", откуда они и узнали о концерте. По ее мнению, такие мероприятия очень важны, потому что сейчас всем, как никогда, необходимы положительные эмоции. Она пожелала близким защитников сил дождаться своих любимых и веры, назвав это самым главным. Кроме этого, она упомянула, что сослуживцы ее мужа регулярно к ним приезжают, когда у них есть возможность.

"Мы стараемся передать им какие-то подарки, нужные вещи. Поддерживаем их письмами, которые пишут дети в нашей школе, медикаменты передаем, школьники собирают сладкие подарки. Это огромная поддержка для них" — добавила Осипова.

В рамках патриотического проекта "Живи, страна!" с 2024 года прошло около 50 концертов для участников спецоперации и их семей в Махачкале, Магасе (Ингушетия), Владикавказе, Луганске, Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске (Кузбас), Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, а также в зоне проведения спецоперации. Артисты приезжают с концертами на передовую, а также в госпитали.

"Мы выступаем в проекте “Живи, страна!” с самого его начала. Это был душевный порыв. Коллектив музыкантов, которые принимают участие в концертах, практически не менялся", — указал Ломинский.

По его словам, сегодня каждый вносит свой вклад, и их заключается в том, чтобы делать свое дело — ездить в зону боевых действий, и они намерены продолжать. Певец считает, что люди сейчас хотят больше позитива, тепла и душевной музыки. Он исполняет композиции собственного сочинения и надеется, что участники концерта получат удовольствие.

Идея проведения благотворительных концертов принадлежит Национальному центру обороны Минобороны России. Ее активно поддержали многие артисты российской эстрады.

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская, являющаяся актрисой Московского губернского театра, директором и учредителем благотворительного фонда "Артисты за Победу" и одним из руководителей патриотического движения "Живи, страна!", призналась, что ей очень отрадно и как актрисе, и как гражданину видеть участие всеми любимых артистов в движении. Она подчеркнула, что они выступают на концертах бесплатно, и назвала их настоящими патриотами.

"За два года было организовано порядка 50 таких мероприятий. Хочется, чтобы их было как можно больше – и за ленточкой, и здесь", — сказала Бокашевская.

Всем женщинам, которые приехали на праздник, вручили цветы от Минобороны. Завершился концерт одноименной песней "Живи, страна!" в исполнении всех артистов, которые приехали в Подмосковье.

"Я попал под частичную мобилизацию в 2022 году, в полк парашютно-десантных войск, был командиром отделения. В 2024 году, когда отучится, стал командиром десантно-штурмовых войск. На последнем задании получил ранение и, к сожалению, не могу продолжать службу. Сейчас я являюсь членом Ассоциации ветеранов СВО", — поделился ветеран СВО Максим Поздеев.