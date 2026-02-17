https://ria.ru/20260217/svo-2074881794.html
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай - РИА Новости, 17.02.2026
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай, в состав груза вошли 20 автомобилей, квадроциклы и мотоциклы, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T10:25:00+03:00
2026-02-17T10:25:00+03:00
2026-02-17T10:25:00+03:00
надежные люди
республика алтай
курская область
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20260217/pomosch-2074844399.html
республика алтай
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, курская область, андрей турчак
Надежные люди, Республика Алтай, Курская область, Андрей Турчак
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай
Турчак: в зону СВО отправили семь фур гуманитарной помощи из Республики Алтай
БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай, в состав груза вошли 20 автомобилей, квадроциклы и мотоциклы, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Первый в этом году масштабный гуманитарный конвой отправился из республики на передовую для наших участников СВО. Семь фур, 20 автомобилей, квадроциклы и мотоциклы. Генераторы, запчасти и стройматериалы. Медикаменты и маскировочные сети. Всё самое необходимое по заявкам наших бойцов", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Вместе с посылками на передовую отправились письма детей из разных районов - поздравления с наступающим Днём защитника Отечества.
"Посылки получат наши бойцы на Луганском, Донецком, Херсонском направлениях, а также в приграничных Белгородской и Курской областях. Благодарю общественную организацию "Ирбис" и каждого, кто принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи", - подчеркнул глава региона.