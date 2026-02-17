Рейтинг@Mail.ru
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай
Надежные люди
 
10:25 17.02.2026
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай - РИА Новости, 17.02.2026
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай, в состав груза вошли 20 автомобилей, квадроциклы и мотоциклы, сообщил глава региона... РИА Новости, 17.02.2026
надежные люди
республика алтай
курская область
андрей турчак
республика алтай
курская область
республика алтай, курская область, андрей турчак
Надежные люди, Республика Алтай, Курская область, Андрей Турчак
Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай

Турчак: в зону СВО отправили семь фур гуманитарной помощи из Республики Алтай

Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 фев – РИА Новости. Семь фур гуманитарной помощи отправили на зону СВО из Республики Алтай, в состав груза вошли 20 автомобилей, квадроциклы и мотоциклы, сообщил глава региона Андрей Турчак.
"Первый в этом году масштабный гуманитарный конвой отправился из республики на передовую для наших участников СВО. Семь фур, 20 автомобилей, квадроциклы и мотоциклы. Генераторы, запчасти и стройматериалы. Медикаменты и маскировочные сети. Всё самое необходимое по заявкам наших бойцов", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Вместе с посылками на передовую отправились письма детей из разных районов - поздравления с наступающим Днём защитника Отечества.
"Посылки получат наши бойцы на Луганском, Донецком, Херсонском направлениях, а также в приграничных Белгородской и Курской областях. Благодарю общественную организацию "Ирбис" и каждого, кто принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи", - подчеркнул глава региона.
Надежные людиРеспублика АлтайКурская областьАндрей Турчак
 
 
