ГП потребовала изъять 52 объекта имущества у семьи нижегородского экс-судьи

ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Волжский городской суд Волгоградской области принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 52 объектов имущества, принадлежащего семье нижегородского экс-судьи Виктора Фомина, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Как сообщал информированный источник агентства, Генпрокуратура выяснила, что семья экс-судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.

« "Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства 52 объекта, в числе которых земельные участки, жилые помещения, транспортные средства. Иск… принят к производству в Волжском городском суде Волгоградской области", - сказали в пресс-службе.