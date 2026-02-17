https://ria.ru/20260217/sudya-2074883479.html
ГП потребовала изъять 52 объекта имущества у семьи нижегородского экс-судьи
ГП потребовала изъять 52 объекта имущества у семьи нижегородского экс-судьи
ВОЛГОГРАД, 17 фев – РИА Новости. Волжский городской суд Волгоградской области принял к производству иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 52 объектов имущества, принадлежащего семье нижегородского экс-судьи Виктора Фомина, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Как сообщал информированный источник агентства, Генпрокуратура выяснила, что семья экс-судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.
«
"Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства 52 объекта, в числе которых земельные участки, жилые помещения, транспортные средства. Иск… принят к производству в Волжском городском суде Волгоградской области", - сказали в пресс-службе.
Ранее квалификационная коллегия судей Нижегородской области сообщала, что судья Фомин, в отношении которого были направлены материалы в ГП РФ, ушел в отставку.