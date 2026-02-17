Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились люди

ВИДНОЕ (Московская обл), 17 фев - РИА Новости. Видновский городской суд продлил содержание под стражей генеральному директору пансионата для пожилых людей "Долгожитель", где произошло отравление постояльцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Наталья Паршикова останется в СИЗО до 19 апреля 2026 года", - уточнил собеседник агентства.
Руководителя ООО "Патронаж" обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушения санитарных норм при организации питания в учреждении.
Паршикова была арестована в конце декабря 2025 года. При избрании меры пресечения уточнялось, что от пищевого отравления скончались пожилые люди 1932, 1938, 1941 и 1946 годов рождения. Всего же, по данным следствия, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, в течение нескольких суток скончались шесть пенсионеров. В прокуратуре Подмосковья отмечали, что у заболевших предварительно выявлены признаки шигеллеза.