Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились люди - РИА Новости, 17.02.2026
20:09 17.02.2026
Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились люди
Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились люди - РИА Новости, 17.02.2026
Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились люди
Видновский городской суд продлил содержание под стражей генеральному директору пансионата для пожилых людей "Долгожитель", где произошло отравление постояльцев, РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
наталья паршикова
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, московская область (подмосковье), россия, наталья паршикова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Наталья Паршикова
Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились люди

Суд продлил арест директору пансионата в Подмосковье, где отравились постояльцы

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ВИДНОЕ (Московская обл), 17 фев - РИА Новости. Видновский городской суд продлил содержание под стражей генеральному директору пансионата для пожилых людей "Долгожитель", где произошло отравление постояльцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Наталья Паршикова останется в СИЗО до 19 апреля 2026 года", - уточнил собеседник агентства.
Руководителя ООО "Патронаж" обвиняют по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушения санитарных норм при организации питания в учреждении.
Паршикова была арестована в конце декабря 2025 года. При избрании меры пресечения уточнялось, что от пищевого отравления скончались пожилые люди 1932, 1938, 1941 и 1946 годов рождения. Всего же, по данным следствия, с симптомами отравления были госпитализированы более 40 постояльцев, в течение нескольких суток скончались шесть пенсионеров. В прокуратуре Подмосковья отмечали, что у заболевших предварительно выявлены признаки шигеллеза.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияНаталья Паршикова
 
 
