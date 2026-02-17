https://ria.ru/20260217/sud-2075052628.html
Суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе
Суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе - РИА Новости, 17.02.2026
Суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе
Суд в Ивановской области изъял у депутата местной облдумы участок и корпус санатория в Плесе в связи с тем, что почти 30 лет назад объекты были переданы... РИА Новости, 17.02.2026
плес , ивановская область, приволжский район, ивановская областная дума, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Суд в Ивановской области изъял у депутата местной облдумы участок и корпус санатория в Плесе в связи с тем, что почти 30 лет назад объекты были переданы первоначальному собственнику с нарушениями, сообщила прокуратура региона.
Сообщается, что прокуратура Приволжского района Ивановской области
выяснила - в 1997 году администрация Плеса
предоставила в собственность физическому лицу корпус санатория "Актер Плес". В настоящее время эта территория носит статус исторического поселения федерального значения город Плес. В собственность был передан и участок земли, на котором стоит корпус.
"Впоследствии указанные объекты перепродавались третьим лицам, текущий собственник – один из депутатов Ивановской областной думы
. Однако участок, расположенный в границах земель рекреационного и историко-культурного назначения, и здание, являющееся составляющей частью комплекса санатория, были переданы с нарушением требований закона первоначальному собственнику", - говорится в сообщении.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании договоров купли-продажи недействительными, истребовании земельного участка в пользу муниципального образования, корпуса здания – в пользу санатория.
"Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме", - информирует прокуратура.
В январе текущего года суд изъял у того же депутата еще один участок – прилегающий к санаторию. Данный участок в 2007-2008 годах власти сдали депутату в аренду. Однако арендатор изменил вид разрешенного использования участка, возвел на нем хозпостройку – это позволило ему выкупить землю в обход конкурентных процедур. Прокуратура, а затем и суд, сочли, что в соответствии с действующим законодательством земельные участки в границах историко-культурных заповедников не подлежат отчуждению из государственной собственности.