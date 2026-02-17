Суд изъял у ивановского депутата корпус санатория в Плесе

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Суд в Ивановской области изъял у депутата местной облдумы участок и корпус санатория в Плесе в связи с тем, что почти 30 лет назад объекты были переданы первоначальному собственнику с нарушениями, сообщила прокуратура региона.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о признании договоров купли-продажи недействительными, истребовании земельного участка в пользу муниципального образования, корпуса здания – в пользу санатория.

В январе текущего года суд изъял у того же депутата еще один участок – прилегающий к санаторию. Данный участок в 2007-2008 годах власти сдали депутату в аренду. Однако арендатор изменил вид разрешенного использования участка, возвел на нем хозпостройку – это позволило ему выкупить землю в обход конкурентных процедур. Прокуратура, а затем и суд, сочли, что в соответствии с действующим законодательством земельные участки в границах историко-культурных заповедников не подлежат отчуждению из государственной собственности.