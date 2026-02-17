В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко будет рассматриваться в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону, сообщает Четвертый кассационный суд.

Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство человека в составе группы по найму из корыстных побуждений, а также организации покушения на убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга в составе группы по найму из корыстных побуждений.