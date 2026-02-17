В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко будет рассматриваться в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону, сообщает Четвертый кассационный суд.
Предварительные слушания по делу прошли в Краснодарском краевом суде 30 января. После этого дело в отношении Симоненко и его доверенного лица Мелько Джемо было направлено в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства прокурора об изменении территориальной подсудности.
По утверждению Генпрокуратуры, связи обвиняемого среди высших должностных лиц Краснодарского края, возникшие из-за его долгого пребывания на должности замначальника регионального управления МЧС, создают угрозу гарантии объективности и беспристрастности правосудия в судах региона.
"В целях исключения возможного прямого или косвенного вмешательства заинтересованных лиц в процесс рассмотрения дела Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение передать его в Пролетарский районный суд города Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.
Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство человека в составе группы по найму из корыстных побуждений, а также организации покушения на убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга в составе группы по найму из корыстных побуждений.
Преступления по тем же статьям вменяются и бывшему начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Северском районном подразделении ведомства Джемо.
В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд изъял имущество Симоненко по иску Генпрокуратуры РФ, взыскав коррупционные активы на сумму почти 360 миллионов рублей. По информации ГП, во время службы в МЧС он использовал свое служебное положение для незаконного обогащения, а для сокрытия реального материального положения оформлял имущество на родственников, свойственников и доверенных лиц. Фактически ему принадлежали 55 объектов недвижимости, в том числе коммерческих, а также 32 дорогостоящих автомобиля, на приобретение которых тот потратил более 300 миллионов рублей.