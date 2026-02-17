Рейтинг@Mail.ru
В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 17.02.2026
17:12 17.02.2026
В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю
В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю - РИА Новости, 17.02.2026
В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю
Уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко будет рассматриваться в Пролетарском районном суде... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:12:00+03:00
2026-02-17T17:12:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
ростов-на-дону
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
краснодарский край
ростов-на-дону
происшествия, россия, краснодарский край, ростов-на-дону, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС по Краснодарскому краю

В ростовский суд передали дело экс-замглавы ГУМЧС Кубани Симоненко

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего замглавы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко будет рассматриваться в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону, сообщает Четвертый кассационный суд.
Предварительные слушания по делу прошли в Краснодарском краевом суде 30 января. После этого дело в отношении Симоненко и его доверенного лица Мелько Джемо было направлено в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции для разрешения ходатайства прокурора об изменении территориальной подсудности.
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайРостов-на-ДонуКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
