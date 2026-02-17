Рейтинг@Mail.ru
В московский суд передали дело против актера Смольянинова* о фейках
17:07 17.02.2026 (обновлено: 18:15 17.02.2026)
В московский суд передали дело против актера Смольянинова* о фейках
происшествия
россия
москва
артур смольянинов
генеральная прокуратура рф
происшествия, россия, москва, артур смольянинов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Артур Смольянинов, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Генпрокуратура направила в Басманный суд Москвы дело против актера Артура Смольянинова* о распространении фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова*. <...> Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным следствия, с декабря 2022 года по январь 2023-го работники интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами России, опубликовали видео с высказываниями Смольянинова*, в которых тот сообщил заведомо ложную информацию о действиях российской армии. В январе 2023 года запись интервью с актером разместили в открытом доступе на сетевом видеохостинге.
Смольянинов* скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
*Признана нежелательной организацией в России
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Происшествия Россия Москва Артур Смольянинов Генеральная прокуратура РФ
 
 
