В московский суд передали дело против актера Смольянинова* о фейках

По данным следствия, с декабря 2022 года по январь 2023-го работники интернет-издания "Новая газета Европа"**, находясь за пределами России, опубликовали видео с высказываниями Смольянинова*, в которых тот сообщил заведомо ложную информацию о действиях российской армии. В январе 2023 года запись интервью с актером разместили в открытом доступе на сетевом видеохостинге.