КС защитил россиянина в споре о возврате товара, купленного дистанционно
15:19 17.02.2026
КС защитил россиянина в споре о возврате товара, купленного дистанционно
россия, мурманская область, кандалакшский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело жителя Мурманской области, которого интернет-магазин обязал вернуть купленный товар не в пункт выдачи, а в розничную сеть, ближайшая точка которой находится за 218 километров, следует из материалов суда.
КС во вторник принял постановление по делу о проверке конституционности пунктов 3 и 4 статьи 26.1 закона "О защите прав потребителей".
Согласно жалобе, которая имеется в распоряжении РИА Новости, в КС России обратился Петр Тишкин из села Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области. Тишкин, купив детский комбинезон через интернет-магазин "Детского мира", не смог вернуть его в пункт выдачи.
Как отмечается в жалобе, продавец указал на то, что для возврата товара необходимо лично посетить розничный магазин. При этом ближайшие из них находятся на расстоянии 218 километров и 354 километров от села Алакуртти. Не добившись защиты своих прав в региональном управлении Роспотребнадзора, Тишкин обратился в суд, однако получил отказ.
Как отметил КС России, одной из особенностей интернет-торговли является то, что покупатель может оценить, пригоден ли товар, только после его доставки. С учетом этого законодательство предусматривает для потребителя право немотивированного отказа от товара, в том числе и надлежащего качества. При этом не конкретизируются ни способ, ни место передачи продавцу возвращаемого товара. Также не уточняется порядок его проверки.
"Иными словами, сторонам позволено самостоятельно согласовать параметры взаимодействия в этой части. Пользуясь этим, продавец может установить и такой порядок действий потребителя, при котором его затраты на возврат товара будут неадекватны его стоимости. Это вынудит покупателя оставить неподходящий товар у себя и отказаться от осуществления своего права", – приводится в релизе Конституционного суда его позиция.
Дело заявителя подлежит пересмотру, заключается в постановлении.
Россия, Мурманская область, Кандалакшский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
