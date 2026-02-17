Суд отклонил жалобы на заочный приговор четырем московским экс-депутатам

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд отклонил жалобы на заочный приговор бывшему муниципальному депутату Илье Азару* и еще троим фигурантам дела об организации деятельности признанной нежелательной в России НПО, сообщила столичная прокуратура.
В октябре Никулинский суд Москвы заочно приговорил Азара*, бывших муниципальных депутатов Игоря Глека, Елену Русакову и Сергея Власова к 4 годам колонии общего режима - как и требовало гособвинение. Адвокаты просили оправдать подзащитных. Также суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.
Журналистке "Дождя"* Котрикадзе** заочно вынесли приговор
16 февраля, 09:24
"С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару*… Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Фигурантам вменили часть 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России".
Как отмечала столичная прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарёво-Никулино Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Азар*, Русакова и Власов.
Как поясняли в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за границей мероприятия, "направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников". Кроме того, они распространяют в интернете материалы об экономических, политических и социальных процессах в России, что свидетельствует о "целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента