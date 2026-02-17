Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил жалобы на заочный приговор четырем московским экс-депутатам - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/sud-2074966221.html
Суд отклонил жалобы на заочный приговор четырем московским экс-депутатам
Суд отклонил жалобы на заочный приговор четырем московским экс-депутатам - РИА Новости, 17.02.2026
Суд отклонил жалобы на заочный приговор четырем московским экс-депутатам
Суд отклонил жалобы на заочный приговор бывшему муниципальному депутату Илье Азару* и еще троим фигурантам дела об организации деятельности признанной... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:53:00+03:00
2026-02-17T14:53:00+03:00
россия
москва
илья азар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260216/prigovor-2074608376.html
https://ria.ru/20260209/varlamov-2073184474.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, илья азар
Россия, Москва, Илья Азар
Суд отклонил жалобы на заочный приговор четырем московским экс-депутатам

Суд оставил без изменений заочный приговор четырем московским экс-депутатам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд отклонил жалобы на заочный приговор бывшему муниципальному депутату Илье Азару* и еще троим фигурантам дела об организации деятельности признанной нежелательной в России НПО, сообщила столичная прокуратура.
В октябре Никулинский суд Москвы заочно приговорил Азара*, бывших муниципальных депутатов Игоря Глека, Елену Русакову и Сергея Власова к 4 годам колонии общего режима - как и требовало гособвинение. Адвокаты просили оправдать подзащитных. Также суд лишил каждого из них права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на 5 лет.
Екатерина Котрикадзе** - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Журналистке "Дождя"* Котрикадзе** заочно вынесли приговор
16 февраля, 09:24
"С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару*… Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
Фигурантам вменили часть 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Максимальное наказание по ней - до шести лет лишения свободы.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России созданной в Германии неправительственной организации "Депутаты Мирной России".
Как отмечала столичная прокуратура, сопредседателем НПО был избран бывший депутат муниципального округа Тропарёво-Никулино Глек, а членами управляющего совета стали бывшие депутаты различных муниципальных округов Москвы Азар*, Русакова и Власов.
Как поясняли в ведомстве, Глек, Азар*, Русакова и Власов организуют и проводят за границей мероприятия, "направленные на сохранение функционала организации, поддержание ее структуры и координацию сторонников". Кроме того, они распространяют в интернете материалы об экономических, политических и социальных процессах в России, что свидетельствует о "целенаправленных действиях по сохранению присутствия организации в информационном пространстве страны и обеспечению ее дальнейшего влияния".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд отклонил жалобу блогера Варламова* на заочный срок за фейки о ВС России
9 февраля, 13:34
 
РоссияМоскваИлья Азар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала