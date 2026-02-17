Рейтинг@Mail.ru
Фигуранту по делу о поставках "Калашникову" избрали меру пресечения - РИА Новости, 17.02.2026
11:23 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/sud-2074903877.html
Фигуранту по делу о поставках "Калашникову" избрали меру пресечения
Фигуранту по делу о поставках "Калашникову" избрали меру пресечения - РИА Новости, 17.02.2026
Фигуранту по делу о поставках "Калашникову" избрали меру пресечения
Суд избрал запрет определенных действий бывшему директору ивановской компании "Интертехника" Юрию Чернышеву по уголовному делу о поставках концерну "Калашников" РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:23:00+03:00
2026-02-17T11:23:00+03:00
происшествия
ивановская область
ивановская область
происшествия, ивановская область
Происшествия, Ивановская область
Фигуранту по делу о поставках "Калашникову" избрали меру пресечения

РИА Новости: экс-главе "Интертехники" запретили определенные действия

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд избрал запрет определенных действий бывшему директору ивановской компании "Интертехника" Юрию Чернышеву по уголовному делу о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, какую меру пресечения избрали Чернышеву.
Руководитель ООО "Ивановские ковши" и учредитель ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа, сообщали в пресс-службе судов Ивановской области. По версии следствия, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Также обвиняемыми по делу проходят Чернышев и директор и учредитель "Интертехники", победитель шоу "Танцы со звёздами" Алексей Леденев.
Морохову, помимо мошенничества, вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Морохов находится в СИЗО, Леденев - под подпиской о невыезде.
Чернышев, которому вменяется мошенничество, также проходит потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты.
14 февраля, 11:27
Против лиц из руководства "Калашникова" завели дело об афере
14 февраля, 11:27
 
ПроисшествияИвановская область
 
 
