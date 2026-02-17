Рейтинг@Mail.ru
09:15 17.02.2026 (обновлено: 09:26 17.02.2026)
Суд в Новосибирске обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб"
Суд в Новосибирске обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб"
Суд в Новосибирске обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб"

Агрохолдинг экс-чиновника Росприроднадзора Фролова обратили в доход государства

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд Новосибирска по требованию Генеральной прокуратуры России обратил в доход государства агрохолдинг "Алтайагроснаб" на 10 миллиардов рублей экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Новосибирский областной суд по апелляционному представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации отменил необоснованное решение Заельцовского районного суда Новосибирска. В доход государства обращен агрохолдинг "Алтайагроснаб" стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, созданный бывшим руководителем Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андреем Фроловым", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
Генпрокуратура нашла имущество экс-чиновника Росприроднадзора в Таиланде
31 августа 2025, 11:50
 
