02:00 17.02.2026 (обновлено: 02:02 17.02.2026)
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме
происшествия
валерия федякина (битмама)
московский городской суд
происшествия, валерия федякина (битмама), московский городской суд
Происшествия, Валерия Федякина (Битмама), Московский городской суд
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной на семь лет колонии за мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат.
"Жалоба на приговор состоится 17 февраля в 09.30", - уточнил собеседник агентства.
Предпринимательница Битмама не признала вину по делу о мошенничестве
13 декабря 2024, 14:18
Пресненский районный суд приговорил Федякину к 7 годам колонии общего режима и взыскал около 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших.
Предпринимательница была арестована в сентябре 2023 года на шестом месяце беременности и родила в СИЗО.
Свою вину Федякина не признала, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.
Защита блогера Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве
5 ноября 2025, 17:22
 
ПроисшествияВалерия Федякина (Битмама)Московский городской суд
 
 
