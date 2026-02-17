https://ria.ru/20260217/sud-2074830853.html
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме - РИА Новости, 17.02.2026
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной на семь лет колонии за мошенничество, сообщил РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:00:00+03:00
2026-02-17T02:00:00+03:00
2026-02-17T02:02:00+03:00
происшествия
валерия федякина (битмама)
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989062565_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_5ba0b131245309ab11f5b3f1b137ca39.jpg
https://ria.ru/20241213/delo-1989059080.html
https://ria.ru/20251105/zaschita-2053019873.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989062565_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a02b0be612dd4ce98475a6cade110371.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерия федякина (битмама), московский городской суд
Происшествия, Валерия Федякина (Битмама), Московский городской суд
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме
РИА Новости: суд рассмотрит жалобу защиты блогера Валерии Федякиной
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной на семь лет колонии за мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат.
"Жалоба на приговор состоится 17 февраля в 09.30", - уточнил собеседник агентства.
Пресненский районный суд приговорил Федякину
к 7 годам колонии общего режима и взыскал около 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших.
Предпринимательница была арестована в сентябре 2023 года на шестом месяце беременности и родила в СИЗО.
Свою вину Федякина не признала, заявляя, что сама стала жертвой мошенников.