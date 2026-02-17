Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор блогеру Битмаме

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной на семь лет колонии за мошенничество, сообщил РИА Новости ее адвокат.

"Жалоба на приговор состоится 17 февраля в 09.30", - уточнил собеседник агентства.

Пресненский районный суд приговорил Федякину к 7 годам колонии общего режима и взыскал около 2,2 миллиарда рублей в пользу потерпевших.

Предпринимательница была арестована в сентябре 2023 года на шестом месяце беременности и родила в СИЗО.