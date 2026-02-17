Рейтинг@Mail.ru
10:53 17.02.2026 (обновлено: 10:57 17.02.2026)
Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде был трансгендером

Подозреваемый в стрельбе в Род-Айленде идентифицировал себя как транс-женщину

© Фото : соцсетиРоберт Дорган
Роберт Дорган - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : соцсети
Роберт Дорган. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде в США 56-летний Роберт Дорган идентифицировал себя как транс-женщину*, следует из данных его аккаунта в соцсети X.
Ранее газета New York Post со ссылкой на полицию сообщила, что подозреваемый называл себя женским именем Роберта Эспозито.
Учетная запись мужчины в X использует женскую версию его настоящего имени - Роберта Доргано, имя пользователя также отсылает на трансгендерную идентичность подозреваемого.
Из публикаций и комментариев подозреваемого также следует, что он оправдывал применение насилия к критикам идей трансгендерности* и угрожал обществу расправой.
Ранее местные СМИ сообщили о стрельбе в городе Потакет, на ледовой арене которого должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Три человека погибли, еще три госпитализированы и находятся в критическом состоянии, подозреваемый был идентифицирован как 56-летний Роберт Дорган, он покончил с собой на месте происшествия. Газета New York Post указала, что в ходе стрельбы была убита мать сына Доргана, а ее родственник позже скончался в больнице от ранений.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
На месте стрельбы в школе Тамблер Ридж в канадской провинции Британская Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Стрельбу в школе в Канаде устроил трансгендер*
12 февраля, 02:12
 
В миреРод-АйлендСШАРоссия
 
 
