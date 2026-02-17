Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде был трансгендером

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде в США 56-летний Роберт Дорган идентифицировал себя как транс-женщину*, следует из данных его аккаунта в соцсети X.

Ранее местные СМИ сообщили о стрельбе в городе Потакет, на ледовой арене которого должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Три человека погибли, еще три госпитализированы и находятся в критическом состоянии, подозреваемый был идентифицирован как 56-летний Роберт Дорган, он покончил с собой на месте происшествия. Газета New York Post указала, что в ходе стрельбы была убита мать сына Доргана, а ее родственник позже скончался в больнице от ранений.