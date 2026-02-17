В США установили личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд, США

© REUTERS / CJ Gunther Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд, США

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде установлена, им оказался 56-летний мужчина, называющий себя женским именем, пишет газета New York Post со ссылкой на полицию города Потакет.

Ранее местные СМИ сообщили о стрельбе в городе Потакет, на ледовой арене которого должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Три человека погибли, еще три госпитализированы и находятся в критическом состоянии.

"Полиция опознала стрелявшего... как Роберта Доргана и сообщила, что он также использовал женское имя. Начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес заявила, что 56-летний Дорган также использует имя Роберта Эспозито", - говорится в статье.

Отмечается, что в ходе стрельбы была убита мать сына Доргана, а ее родственник позже скончался в больнице от ранений. Сам же Дорган покончил с собой на месте происшествия.

