https://ria.ru/20260217/strelba-2074852218.html
В США установили личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче
В США установили личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче - РИА Новости, 17.02.2026
В США установили личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче
Личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде установлена, им оказался 56-летний мужчина, называющий себя женским именем, пишет газета New РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:44:00+03:00
2026-02-17T07:44:00+03:00
2026-02-17T09:21:00+03:00
в мире
род-айленд
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074860437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc6b48816117b9ff5a58a63c606e9919.jpg
https://ria.ru/20260213/strelba-2074092687.html
https://ria.ru/20260212/kanada-2073797707.html
род-айленд
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074860437_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4afab27cdf7151718a4f771729fcbae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, род-айленд, сша
В США установили личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче
В стрельбе в Род-Айленде подозревается мужчина, называющий себя женским именем
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Личность подозреваемого в стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде установлена, им оказался 56-летний мужчина, называющий себя женским именем, пишет газета New York Post
со ссылкой на полицию города Потакет.
Ранее местные СМИ сообщили о стрельбе в городе Потакет, на ледовой арене которого должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Три человека погибли, еще три госпитализированы и находятся в критическом состоянии.
"Полиция опознала стрелявшего... как Роберта Доргана и сообщила, что он также использовал женское имя. Начальник полиции Потакета Тина Гонсалвес заявила, что 56-летний Дорган также использует имя Роберта Эспозито", - говорится в статье.
Отмечается, что в ходе стрельбы была убита мать сына Доргана, а ее родственник позже скончался в больнице от ранений. Сам же Дорган покончил с собой на месте происшествия.
На данный момент причины трагедии остаются неизвестными, полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.