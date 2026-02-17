https://ria.ru/20260217/strelba-2074845812.html
Число жертв стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде достигло трех
Количество жертв стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, выросло до трех, передает местный телеканал WJAR. РИА Новости, 17.02.2026
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости.
Количество жертв стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, выросло до трех, передает местный телеканал WJAR
.
Ранее местные СМИ сообщили о стрельбе в городе Потакет, на ледовой арене которого должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Сперва сообщалось о гибели двух человек, включая нападавшего, четверо раненых были госпитализированы.
По информации телеканала, один из пострадавших скончался. Еще трое находятся в больнице в критическом состоянии.
На данный момент причины трагедии остаются неизвестными, полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.