Умер автор хитов Мадонны и Тины Тернер Билли Стейнберг
13:35 17.02.2026
Умер автор хитов Мадонны и Тины Тернер Билли Стейнберг
Американский автор песен Билли Стейнберг, сочинивший хиты для Мадонны и Тины Тернер, скончался в возрасте 75 лет, сообщает журнал People. РИА Новости, 17.02.2026
Умер автор хитов Мадонны и Тины Тернер Билли Стейнберг

© Getty Images / Alexandra WymanАмериканский композитор Билли Стейнберг
Американский композитор Билли Стейнберг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Getty Images / Alexandra Wyman
Американский композитор Билли Стейнберг. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Американский автор песен Билли Стейнберг, сочинивший хиты для Мадонны и Тины Тернер, скончался в возрасте 75 лет, сообщает журнал People.
Адвокат композитора Лора Сориано сообщила, что он умер в понедельник в Лос-Анджелесе.
«
"Билли был американским сокровищем, такой прекрасной, чистой душой, которая смогла подарить нам самые поэтичные тексты, тронувшие миллионы людей по всему миру", - сказала адвокат изданию. Как отмечается, Стейнберг боролся с онкологическим заболеванием.
Карьера Стейнберга началась в конце 70-х, когда он создал нью-вейв группу Billy Thermal. После записи неизданного альбома группа распалась.
Затем Стейнберг начал сотрудничать с Томом Келли, и вместе они стали авторами некоторых из величайших поп-песен 80-х и 90-х годов, включая хит Мадонны Like a Virgin и True Colors Синди Лопер.
За свою карьеру Стейнберг написал песни для Деми Ловато, Селин Дион, Тины Тернер, Рода Стюарта и Кэрри Андервуд среди прочих исполнителей.
 
ШоубизВ миреЛос-АнджелесМадоннаТина ТернерСелин Дион
 
 
