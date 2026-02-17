Посол Степанов: сейчас нормализация отношений Канады и России невозможна

Канадское правительство инициативно пошло на разрушение отношений с Россией, а контакты между странами в данный момент носят исключительно эпизодический характер, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. В интервью агентству он также рассказал, при каких условиях Москва будет готова оценить необходимость восстановления межгосударственных связей, какую позицию занимает Оттава в отношении поддержки Киева и укрывательства нацистских преступников, а также представляет ли Канада угрозу для безопасности России.

– Как вы оцениваете текущий уровень контактов между посольством России и властями Канады? С какими ведомствами поддерживается диалог? Какую позицию занимает Оттава в отношении российской дипмиссии, и есть ли улучшения после смены правительства?

– Вы правильно подметили, что речь, по сути, идет сугубо о контактах. Причем эпизодических. Осуществляются они исключительно по линии посольств. И только по узкому набору тематических сюжетов и аспектам безопасности дипломатического присутствия. Никаких двусторонних отношений в их классическом смысле между Россией и Канадой сегодня не существует. Оттава инициативно пошла на их разрушение. Перспективы стабилизации не просматриваются даже на долгосрочном горизонте. И не так важно, кто здесь находится у власти: все повязаны антироссийским консенсусом. От перемены мест политиков результат не меняется. Оттава остается в первых рядах тех, кто спонсирует киевский режим и тренирует его карателей, убивающих русских людей и совершающих теракты в России.

В таких условиях межгосударственное взаимодействие невозможно. В том же случае, когда и если канадское руководство раскается, в корне пересмотрит свою политику, только тогда нам предстоит оценить, хотим ли и надо ли двигаться им навстречу. Без искупления грехов перед Россией на возвращение отношений в режим "как обычно" канадскому политическому классу рассчитывать не стоит.

– Как вы оцениваете уровень безопасности российских дипломатов и посольства? Поступают ли угрозы?

– Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады. По наиболее резонансным случаям получаем от наших собеседников адекватную реакцию.

Уровень опасности вокруг загранучреждений считаем тревожным. Местные власти отказываются установить стационарные посты полиции у стен дипломатических миссий. Полагаются на практику избирательного патрулирования районов, где преимущественно расположен дипкорпус. Что, понятно, не может предотвратить потенциального злоумышленника от совершения, например, теракта или иного преступления. Получается, что местные силовые органы руководствуются философией реагирования, а не превентивных действий, что создает повышенную угрозу жизни и здоровью нашего персонала и сохранности имущества. Прогресса в этом вопросе нет.

– Есть ли попытки местных спецслужб вербовать дипломатов или россиян в целом? Нет ли угроз отобрать у нас дипломатическую собственность или землю под ней?

– Конфискация нашей дипломатической собственности означала бы разрыв дипотношений. Тем более что некоторые радикальные общественные деятели тут, в условиях крайне недружественного отношения правительства Канады к нашей стране, призывают именно к этому. Мы, понятно, готовы к любому развитию событий. Но надеюсь, до срыва отношений в пропасть дело все же не дойдет.

Что касается попыток зондирующих или вербовочных подходов, да, таковые имеют место. К сожалению, это часть той реальности, в которой наши дипломаты пребывают не только в Канаде, но и в других странах с недружественными правительствами. Нашим же согражданам мы рекомендуем, по совокупности негативных факторов, Канаду пока не посещать. Тем же, кто по работе, семейным или иным обстоятельствам вынужден находиться тут, важно не ослаблять бдительность и всегда быть начеку. И при ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить.

– Насколько активно ведется работа с соотечественниками? Какие культурные проекты реализует посольство России в Канаде? В какой поддержке нуждаются россияне, проживающие там?

– Плотное взаимодействие с нашей общиной, защита прав и интересов соотечественников крайне важны. Особенно в условиях государственной русофобии. Видим, кстати, что антироссийская заряженность официальной Оттавы лишь еще больше сплотила "Русский мир". Одним из центральных событий, показавших стойкость и единство русских людей в Канаде, стало празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно прошло массово и красиво во многих городах. Несмотря на попытки провокаций разных русофобов и бандеровцев.

В нынешнем году при традиционной поддержке посольства и генконсульств в Монреале и Торонто объединения соотечественников в крупнейших городах страны уже готовят мероприятия к 9 мая. Речь о шествиях "Бессмертного полка", патриотических автопробегах и концертах с участием ветеранов и их родственников, уроках мужества. Схожие проекты реализуются русской общиной на День России и День народного единства. Со своей стороны также содействуем продвижению позиций русского языка, обучению на русском языке и защите культурно-исторической и цивилизационной самобытности русских. Поддерживаем тесные контакты с православными церковными приходами. Взаимодействуем с десятками русских школ. Помогаем с организацией конференций и семинаров для педагогов-русистов.

– Канада продолжает удерживать часть из суверенных активов России, находящихся в ее юрисдикции, одновременно являясь активным сторонником их передачи Украине. Чем это грозит самой Канаде? Есть ли у России возможность ответить зеркальными мерами?

– Во-первых, надо отметить, что государственных активов России в "кленовой" юрисдикции нет. Канадские власти несколько раз публично заявили о том, что переводят Украине транши якобы из российских средств. На деле канадцы и их компаньоны по "семерке" (G7 – ред.) договорились дать коррумпированному режиму Зеленского подлежащие возврату займы общим размером 50 миллиардов долларов США. Объявили, что потенциально они обеспечены будущими доходами от вложения российских суверенных активов. Причем эта выручка от инвестиций украденного, видимо, будет перераспределена так, что канадцы – помимо украинского долга – рассчитывают когда-нибудь потом истребовать еще и компенсацию из суммы, которую удерживают их европейские и американские союзники, когда и если те решатся на конфискацию наших госавуаров (активов – ред.). В реальности же, если говорить о российских деньгах, Канада заморозила совокупно около 316 миллионов долларов. По большей части это, скорее всего, частные вклады или зависшие переводы. Причем даже сами канадские спецслужбы не смогли предоставить своим парламентариям информацию, из чего сложилась эта сумма. Как бы то ни было, даже если говорить только о вышеупомянутой цифре, то это банальное воровство, нарушение принципов свободного рынка и права частной собственности, приверженность которым так любит декларировать Запад. Безнаказанным канадское "пиратство" в любом случае не останется. За свою русофобскую политику Оттаве придется платить и практически, и политически. У России на этот и другие случаи имеется самый широкий арсенал мер воздействия как на Канаду, так и на ее союзников. Однако раскрывать карты с набором ответных действий, согласитесь, было бы неразумно. Пусть это станет сюрпризом для наших недругов.

– Как вы оцениваете позицию Оттавы по военной поддержке Украины? Насколько она значительна на фоне европейской и американской помощи? Согласно ли население в Канаде с продолжением текущего курса, включая перспективу отправки канадских военных на Украину?

– С начала 2022 года Оттава передала или пообещала передать Киеву военной помощи почти на пять миллиардов долларов США, или порядка 0,28% ВВП. Для сравнения, Вашингтон направил 175 миллиардов, или 0,57%, а европейцы совокупно 90 миллиардов евро, или 0,4%. Это только официально, из бюджета. Многое собирают в качестве частных пожертвований. Содействие идет как в форме вооружений и военной техники, так и в виде финансовых, в том числе кредитных, средств на их приобретение – напрямую и в счет коллективных западных инициатив (НАТО, формат "Рамштайн", тематические коалиции, PURL (американская программа Prioritized Ukraine Requirements List – ред.).

Из Канады на нужды ВСУ поставлены танки и бронетехника, гаубицы, боеприпасы, зенитные, авиационные, противотанковые ракеты, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы, легкое и стрелковое оружие, сухопутный и водный транспорт, горюче-смазочные материалы, инженерные сооружения, тренажеры-симуляторы, средства связи, комплектующие (в том числе для ударной авиации), снаряжение, обмундирование, продовольствие, медикаменты и так далее.

Оттава также участвует в воздушной переброске грузов. Канадская военно-транспортная авиация перевезла свыше 13,5 миллионов тонн. Предоставляет украинцам разведывательные данные, в том числе спутниковые. Обучает ведению киберопераций. Кроме того, порядка 300 "кленовых" инструкторов в рамках учебно-тренировочной миссии "Unifier", в настоящее время проходящей на территории Великобритании, Латвии и Польши, готовят по ряду военно-учетных специальностей боевиков ВСУ и нацгвардии, включая нацистские батальоны вроде "Азова" (запрещенная в России террористическая организация – ред.). Операция ведется с 2015 года, планово истекает 1 апреля 2026 года и, вероятнее всего, будет продлена. За это время через канадскую "школу" прошло свыше 47 тысяч человек. Для большинства же простых канадцев "незалежная" – вопреки заявлениям политиков – не приоритет первого и даже второго порядка. Перед ними стоят куда более насущные проблемы собственного благосостояния в условиях растущего социально-экономического неравенства, падения доходов, удорожания жизни, заоблачного роста стоимости жилья и тому подобного. И уже все громче голоса канадских налогоплательщиков, не понимающих, почему из их кармана правительство бросает деньги на далекий и не затрагивающий безопасность Канады конфликт, вместо того чтобы заниматься реальными внутренними хозяйственными вызовами.

– Канадская поддержка Киеву не ограничивается финансовой или материальной помощью. Она носит и политический характер – через санкционный режим, введенный против России, а также через попытки изъятия отдельных нефинансовых активов для компенсаций Украине. Что касается санкций, имеют ли на данном этапе новые ограничительные меры реальное влияние на Россию?

– Вводимые Оттавой односторонние меры – от бессилия. Фикция, призванная за неимением других возможностей продемонстрировать поддержку режиму в Киеве. Они не оказывают практического влияния на попавших в соответствующие списки физических и юридических лиц, экономическую обстановку в России. Никто здесь не держит активов и не собирается сюда приезжать. Канадское руководство лишь дискредитирует собственную страну. Становится объектом насмешек даже со стороны своих граждан, если почитать комментарии в соцсетях при объявлении очередных "санкций". Ну и показывает остальному миру, что "страна кленового листа" – нерукопожатная юрисдикция.

– Отдельно о самолете Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". Ранее вы заявляли, что его возможная конфискация будет незаконной. Какие конкретные шаги могла бы предпринять Россия в случае окончательной конфискации и обращения Канадой самолета в доход государства?

– Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник – компания "Волга-Днепр". Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы. К тому же, прежде чем говорить о конкретных шагах с нашей стороны, необходимо дождаться исчерпания здесь всех правовых возможностей. Вместе с тем наша принципиальная позиция в отношении односторонней конфискации, не раз доведенная до властей в Оттаве, неизменна: канадская сторона умышленно заманила сюда самолет "Волга-Днепр", чтобы захватить его, и постфактум состряпала псевдооснования для ареста и изъятия. Подобные действия неприемлемы и незаконны. Воздушное средство должно быть безусловно возвращено владельцу.

– Канада объявила о планах закупить новый флот из 12 подводных лодок для патрулирования своих вод с акцентом на Арктику. Выбраны площадки для размещения арктических загоризонтных радиолокационных станций. Правительства Джастина Трюдо и Марка Карни также объявили о многомиллиардных инвестициях в вооруженные силы для выполнения обязательств в рамках НАТО. Рассматриваете ли вы эти шаги как угрозу? И можно ли говорить о том, что Канада воспринимается Россией как потенциальная угроза в Арктике?

– Как бы канадский бюджет не надорвался от таких грандиозных планов. Канада для России не несет сколько-нибудь значимой угрозы ни в Арктике, ни вообще. У канадцев нет внятной, обеспеченной финансами стратегии силового проецирования в мире и в высоких широтах. Свою линию они выстраивают реактивно и спорадически. Нет у них, в том числе на (Крайнем – ред.) Севере, достаточных людских, технических, инфраструктурных ресурсов. Взятая отдельно "страна кленового листа" – этакий бумажный белый медведь. Она всегда была и остается лишь частью военного механизма США. Самостоятельностью в силовом плане не обладает.

– Почему, на ваш взгляд, власти Канады не выдают и не привлекают к ответственности нациста Ярослава Гунько? Была ли какая-либо реакция на предоставленные Россией канадской стороне доказательства его преступлений? Поступил ли официальный отказ в экстрадиции Гунько? Гельмут Оберлендер и Владимир Катрюк в свое время лишались канадского гражданства. Почему не лишают Гунько?

– Укрывательство нацистского приспешника Гунько – системная характеристика мировосприятия канадского правящего класса. Он повязан по рукам и ногам укробандеровской общиной, потомками нацистских коллаборационистов, пропитавших все слои канадского общества, в особенности – политические. Смотрит на все через оптику украинских националистов. Особенно сегодня, когда взят курс на безоговорочную солидарность с киевским режимом. С позорного момента чествования Гунько прошло более двух лет. За это время Оттава не предприняла ни единого шага для привлечения этого военного преступника к ответственности. Сомнений в его злодеяниях ни у кого нет. Он служил в СС. Он и его подельники непосредственно осуществляли геноцид советского народа, массовые убийства мирных жителей различных национальностей. На этот счет нами по официальной линии Канаде были переданы исчерпывающие материалы, доказывающие его причастность к военным преступлениям. Однако Оттава избегает исполнения правосудия, игнорируя свои международные обязательства.

Россия действует в строгом соответствии с нормами международного права, в частности, с Конвенцией ООН "О неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности" 1968 года. Мы подали официальный запрос на экстрадицию Гунько еще в 2023 году, но канадская сторона дважды отклонила его под нелепыми предлогами: сначала заявив об отсутствии механизмов правовой помощи между нашими странами, затем сославшись на якобы недостаточную доказательную базу. Теперь канадские власти пытаются и вовсе снять с себя ответственность, переложив ее на Польшу. Заявляют, что были бы готовы рассмотреть запрос на выдачу от Варшавы, если он поступит. Очевидно, что это лишь попытка избежать неудобного прецедента, который бы вскрыл неприятные факты с далеко идущими общественно-политическими последствиями. Канада осведомлена о том, что Гунько находится в международном розыске по линии Интерпола. Но не желает его ни выдавать, ни судить сама – в нарушение решений Нюрнбергского трибунала и в целом международного права. Хотя обладает соответствующей юрисдикцией. Да и прежние аргументы Оттавы о недоступности советских архивов и отсутствии двусторонних механизмов правовой помощи не выдерживают критики. Отказ сделать это означает укрывательство нацистского преступника, оправдание его злодеяний и, по сути, реабилитацию нацизма в стране, выступавшей на стороне антигитлеровской коалиции. По-видимому, это намеренная позиция канадских властей – дать Гунько спокойно дожить свой век. Чтобы неудобное обстоятельство отпало само собой после его естественной смерти: "нет человека – нет проблемы". Как это уже не раз было с другими укрывшимися в Канаде нацистскими палачами вроде Оберлендера и Катрюка – даже несмотря на то, что их лишили "кленового" гражданства. В 2025 году Гунько, кстати, исполнилось 100 лет, которые он и его семья, насколько нам известно, отметили в бегах, прячась даже от соседей и друзей.

– Ранее вы говорили, что канадские журналисты и историки пытаются через суд добиться публикации списка тех, кто помог нацистам после Второй мировой войны укрыться в стране. Как сейчас обстоят дела с этим вопросом?

– Наверное, вы имеете в виду перечень собственно нацистов и их приспешников, участвовавших в геноциде народов СССР и Европы и других злодеяниях во время Второй мировой. Так называемый "список Дешена" – по имени главы действовавшей в середине 1980-х годов Комиссии по преследованию военных преступников. Действительно, в Канаде нашли приют многочисленные головорезы Вермахта и СС, бандеровские и прибалтийские палачи. Можно предположить, что большинство из них (но не все) уже умерли. Несмотря на это власти Канады до сих пор не рассекречивают перечень. Совсем недавно по этому поводу высказался аппарат федерального уполномоченного по информационной политике. Там подтвердили, что кабинет Карни отказывается обнародовать "список Дешена". Формально они ссылались на то, что это якобы представляет угрозу физической, национальной и международной безопасности государства и может сыграть на руку "российской пропаганде". На самом же деле канадские элиты боятся доставать на свет из шкафа этот скелет. Публикация перечня откроет шокирующий масштаб содействия Оттавы пособникам нацистов. Поставит под удар их детей и внуков, которые весьма уютно устроились на канадской земле и занимают влиятельные должности в различных секторах общества.

Для России в этом вопросе тайн нет. Работа по поиску нацистских палачей никогда не прекращалась. Мы располагаем достоверной информацией обо всех, кто совершил преступления в период Второй мировой против нашей страны и граждан. У таких деяний нет срока давности. В 2025 году, в привязке к 80-летию Великой Победы, Федеральная служба безопасности открыла часть архивных документов, связанных с розыском военных преступников и их пособников из числа советских и иностранных граждан времен Великой Отечественной. Среди материалов, например, "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников". В котором фигурируют и бежавшие от правосудия в Канаду.

Мы убеждены, что канадское общество способно преодолеть фантомные боли и посмотреть правде в глаза. Правительству в Оттаве все сложнее этому препятствовать. Здешние активисты в лице небезразличных граждан, ученых-историков, представителей СМИ и неправительственных организаций при поддержке единомышленников из США и Европы намерены добиться в судебном порядке публикации "списка Дешена". В архивах специалисты уже нашли черновые перечни (хотя пока и не выложили в открытый доступ). Появление итогового варианта со всеми именами не заставит себя долго ждать.

– Как в Канаде отреагировали на то, что президент США Дональд Трамп опубликовал изображения, на которых американским флагом помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы?

– Что касается Канады, то в том виде, как это подает Трамп, ситуация выглядит скорее как злая шутка, попытка поддеть канадцев. Наблюдение за его поведением в прошлом подсказывает, что он всегда старается заблаговременно подготовить поле для переговоров, надавив на контрагентов. Причем не обязательно по тем вопросам, которые озвучил прямо. А в качестве разменной карты для решения других, по-настоящему стратегических для него задач. Публично выдвигает максималистскую позицию, даже если сам не верит в ее воплощение на все 100%. На авось – вдруг выгорит. По принципу "это все мое, а если осталось что-то ваше, то мы поделим". В Канаде принимают подобные провокации близко к сердцу. Народ, понятно, возмущен. И не только поведением Вашингтона, но и тем, что официальные власти в Оттаве не могут защитить страну, терпят унижение, чтобы не нарваться на еще больший гнев американцев. Ведь любое неосторожное высказывание в адрес президента США может дорого аукнуться на переговорах по тарифам и торговле (надо помнить, что две трети канадской экономики завязаны на южного соседа). По-человечески остается только посочувствовать.

– Считают ли идею 51-го штата реальной угрозой сейчас? Могут ли на этом фоне пересмотреть свою политику по отношению к России?

– Вряд ли стоит говорить о каких-либо попытках силового захвата Канады. Сценарий, когда США идут войной на северного соседа, выглядит неправдоподобным. Угроза лежит скорее в экономической плоскости. В Оттаве задумались о возможности снижения зависимости от Америки, о диверсификации коммерческих связей. Цель – удвоить за десять лет объем неамериканского экспорта. Для этого кабинет Карни уже заключил ряд соглашений о расширении торгово-инвестиционного сотрудничества с партнерами в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Начал нормализацию отношений с КНР и Индией. Но реальное положение на земле говорит о том, что у Канады, даже при умелом экономическом маневрировании, нет выбора. Культурно-исторически, географически и стратегически, в военном и хозяйственном плане они обречены быть под американским влиянием. И Оттаву десятилетиями негласно устраивало такое положение. Представить себе, что Канада бесповоротно рассорится с США и пойдет своим путем, трудно. Она останется под крылом Вашингтона. Включая Объединенное командование воздушно-космической обороны континента (NORAD) и противоракетную инициативу "Золотой купол". Никто другой не в состоянии обеспечить "кленовым листьям" с их малочисленной армией аналогичного уровня защищенности и комфортной жизни. Это аксиома геополитики и географии.

– РИА Новости выяснило, что Джемаль Караата, которого СМИ связывают с организацией убийства в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова, с 2022 года официально работает в Канаде психотерапевтом. Есть ли шанс на его экстрадицию? Запрашивала ли ее Москва?

– Сюжет находится в работе по линии Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России. Пока что публичные комментарии были бы преждевременными.

– Много ли канадских наемников воюет на стороне вооруженных сил Украины? Ведется ли в Канаде вербовка или агитация? Участвует ли в подобной деятельности в нарушение дипломатических конвенций посольство Украины?

– Канадцы продолжают ехать за деньгами, которые предлагает иностранцам банда Зеленского при вступлении в наемнические отряды при ВСУ. По нашим оценкам, особой массовости нет. Есть случаи, когда романтика слетает, наемники разочаровываются, сталкиваясь и с реальностью на поле боя, и с нечистоплотностью киевского режима; возвращаются домой живыми. Другим везет меньше. Разумеется, к их вербовке на территории Канады причастны украинская сторона и диаспора.

– Обращалась ли Канада с протестом в посольство после того, как Генеральная прокуратура России признала "нежелательным" Канадский фонд локальных инициатив? Известен ли вам размах деятельности этой организации в России?