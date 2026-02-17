https://ria.ru/20260217/starlink-2075055971.html
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России - РИА Новости, 17.02.2026
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:21:00+03:00
2026-02-17T20:21:00+03:00
2026-02-17T21:25:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
алексей криворучко
безопасность
вооруженные силы украины
валерий тишков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050387447_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_6400ced77c6cbf1c71302e8cf389927d.jpg
https://ria.ru/20260216/svo-2074586446.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050387447_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c298f8c0b44e193105e71276652b5a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей криворучко, безопасность, вооруженные силы украины, валерий тишков
Россия, Специальная военная операция на Украине, Алексей Криворучко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Валерий Тишков
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Криворучко: отключение Starlink не повлияло на систему связи войск в зоне СВО
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.
«
"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", — сказал он в эфире информационной службы "Вести".
Системы управления и связи ВС России обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, добавил замминистра.
Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Валерий Тишков, в свою очередь, отметил, что пункты боевого руководства военными функционируют стабильно. Используются услуги связи отечественного производства.
Он также рассказал, что средства связи ВСУ применялись на фронте только отдельными подразделениями — в основном для введения в заблуждение и нанесения ударов в глубину украинских войск.
Как утверждал глава Минобороны Украины Михаил Федоров, Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".
Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники. Российские войска регулярно выявляют их и наносят по ним удары в зоне СВО.