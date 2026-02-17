Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России

«

"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", — сказал он в эфире информационной службы "Вести".