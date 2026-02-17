Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 17.02.2026 (обновлено: 21:25 17.02.2026)
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России - РИА Новости, 17.02.2026
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России
Отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:21:00+03:00
2026-02-17T21:25:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
алексей криворучко
безопасность
вооруженные силы украины
валерий тишков
россия
россия, алексей криворучко, безопасность, вооруженные силы украины, валерий тишков
Россия, Специальная военная операция на Украине, Алексей Криворучко, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Валерий Тишков
Минобороны: отключение Starlink не повлияло на систему управления ВС России

Криворучко: отключение Starlink не повлияло на систему связи войск в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЦентр управления сетями ОЭК
Центр управления сетями ОЭК - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Центр управления сетями ОЭК. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Отключение Starlink никак не сказалось на управлении войсками и системе связи в зоне СВО, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.
«

"Хочу обратить ваше внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника", — сказал он в эфире информационной службы "Вести".

Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В США заявили о важном изменении для России в зоне СВО
16 февраля, 04:48
Системы управления и связи ВС России обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам, добавил замминистра.
Начальник Главного управления связи генерал-лейтенант Валерий Тишков, в свою очередь, отметил, что пункты боевого руководства военными функционируют стабильно. Используются услуги связи отечественного производства.
Он также рассказал, что средства связи ВСУ применялись на фронте только отдельными подразделениями — в основном для введения в заблуждение и нанесения ударов в глубину украинских войск.
Как утверждал глава Минобороны Украины Михаил Федоров, Киев начал работать со SpaceX над тем, чтобы предотвратить якобы использование спутниковой связи российскими дронами. С просьбой "помешать России использовать Starlink" обращался к Илону Маску и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Американский миллиардер в ответ назвал его "слюнявым идиотом".

Starlink дает широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты. Она принадлежит компании SpaceX. ВСУ активно используют эту систему в зоне боевых действий, терминалы передают украинцам их западные союзники. Российские войска регулярно выявляют их и наносят по ним удары в зоне СВО.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей КриворучкоБезопасностьВооруженные силы УкраиныВалерий Тишков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
