https://ria.ru/20260217/ssha-2075076616.html
Вэнс рассказал о красных линиях США в переговорах с Ираном
Вэнс рассказал о красных линиях США в переговорах с Ираном - РИА Новости, 17.02.2026
Вэнс рассказал о красных линиях США в переговорах с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США установили ряд "красных линий" в переговорах с Ираном, одна из них заключается в недопустимости создания... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:21:00+03:00
2026-02-17T23:21:00+03:00
2026-02-17T23:25:00+03:00
в мире
сша
иран
дональд трамп
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206361_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_e9bdad051bcfdb84bb4e46cafd0d4ec3.jpg
https://ria.ru/20260217/vens-2075076936.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071206361_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffc151de0b1ae28b954eccc6745bafc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, дональд трамп, тегеран (город)
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Тегеран (город)
Вэнс рассказал о красных линиях США в переговорах с Ираном
Вэнс: США установили красные линии по созданию ядерного оружия Ираном