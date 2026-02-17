Рейтинг@Mail.ru
Помощник министра внутренней безопасности США скоро покинет пост, пишут CNN - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ssha-2075074530.html
Помощник министра внутренней безопасности США скоро покинет пост, пишут CNN
Помощник министра внутренней безопасности США скоро покинет пост, пишут CNN - РИА Новости, 17.02.2026
Помощник министра внутренней безопасности США скоро покинет пост, пишут CNN
Помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Триша Маклафлин уйдет со своей должности, причины такого решения не раскрываются,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T23:00:00+03:00
2026-02-17T23:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411851_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_fb298c9e12f7ca5fd98cde03523ff9bc.jpg
https://ria.ru/20260217/grenlandiya-2075054192.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411851_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_c806deea6aa665473cc91d18d6a4fc83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Помощник министра внутренней безопасности США скоро покинет пост, пишут CNN

CNN: помощник министра внутренней безопасности США скоро покинет пост

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Триша Маклафлин уйдет со своей должности, причины такого решения не раскрываются, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Дональда Трампа.
По данным телеканала, ожидается, что Маклафлин отправится в отставку на следующей неделе.
"Высокопоставленный представитель МВБ США Триша Маклафлин покидает свой пост", - говорится в публикации телеканала.
Неназванный осведомленный источник заявил CNN, что Маклафлин начала планировать свой уход еще в декабре. Телеканал не уточняет причин такого решения.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной
Вчера, 20:04
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала