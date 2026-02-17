Рейтинг@Mail.ru
США интересуются энергоресурсами в Румынии, Украине, Болгарии, заявил Райт
21:03 17.02.2026
США интересуются энергоресурсами в Румынии, Украине, Болгарии, заявил Райт
Соединенные Штаты заинтересованы в разработке местных энергоресурсов в Румынии, Украине и Болгарии, заявил глава минэнерго США Крис Райт. РИА Новости, 17.02.2026
Министр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты заинтересованы в разработке местных энергоресурсов в Румынии, Украине и Болгарии, заявил глава минэнерго США Крис Райт.
"В ряде стран, в Румынии, на Украине, в Болгарии, где есть местные энергетические ресурсы. Мы будем рады сотрудничать с компаниями в их разработке", - сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
