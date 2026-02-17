США войдут в эпоху "ядерного ренессанса", пообещал глава Минэнерго Райт

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США необходимо войти в эпоху "ядерного ренессанса" в энергетике и начать снова обогащать уран на своей территории, заявил глава американского минэнерго Крис Райт во вторник.
"Мы хотим, чтобы в США наступила эпоха ядерного ренессанса. Нам нужно серьёзно заняться этим вопросом… Мы собираемся восстановить обогащение урана в Соединённых Штатах, частично с американскими компаниями, частично с нашими (зарубежными - ред.) партнёрами", - сказал министр, выступая во Французском институте международных отношений.
Министерство энергетики Соединенных Штатов в начале января объявило об инвестициях на 2,7 миллиарда долларов на развитие обогащения урана на территории США в течение следующих 10 лет.
В 2024 году правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, исключения - поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Отмечалось, что решение принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные США ограничения. Бывший президент США Джо Байден в мае 2024 года подписал закон о запрете на импорт урана из России. Он будет действовать до 2040 года, однако вплоть до 2028 года покупка дозволена в исключительных случаях при наличии разрешения от американского минэнерго.