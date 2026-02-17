Рейтинг@Mail.ru
США войдут в эпоху "ядерного ренессанса", пообещал глава Минэнерго Райт - РИА Новости, 17.02.2026
20:35 17.02.2026
США войдут в эпоху "ядерного ренессанса", пообещал глава Минэнерго Райт
США войдут в эпоху "ядерного ренессанса", пообещал глава Минэнерго Райт - РИА Новости, 17.02.2026
США войдут в эпоху "ядерного ренессанса", пообещал глава Минэнерго Райт
США необходимо войти в эпоху "ядерного ренессанса" в энергетике и начать снова обогащать уран на своей территории, заявил глава американского минэнерго Крис... РИА Новости, 17.02.2026
в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден
США войдут в эпоху "ядерного ренессанса", пообещал глава Минэнерго Райт

Глава Минэнерго Райт: США войдут в эпоху ядерного ренессанса

Министр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. США необходимо войти в эпоху "ядерного ренессанса" в энергетике и начать снова обогащать уран на своей территории, заявил глава американского минэнерго Крис Райт во вторник.
"Мы хотим, чтобы в США наступила эпоха ядерного ренессанса. Нам нужно серьёзно заняться этим вопросом… Мы собираемся восстановить обогащение урана в Соединённых Штатах, частично с американскими компаниями, частично с нашими (зарубежными - ред.) партнёрами", - сказал министр, выступая во Французском институте международных отношений.
