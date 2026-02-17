Рейтинг@Mail.ru
Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ssha-2075053450.html
Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев
Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев - РИА Новости, 17.02.2026
Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев
Южное командование США (Southcom) во вторник объявило о трёх ударах по лодкам наркоторговцев, в результате которых погибли 11 предполагаемых контрабандистов в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:54:00+03:00
2026-02-17T19:54:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960436701_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_25ef7204382cd84974c78004bd8e256f.jpg
https://ria.ru/20260217/uitaker-2075026944.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960436701_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_d36fd504dd0e21c99bdfa9d3905e53b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев

Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев, 11 погибших

© AP Photo / Efrem LukatskyУчения НАТО Sea Breeze в Черном море
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Южное командование США (Southcom) во вторник объявило о трёх ударах по лодкам наркоторговцев, в результате которых погибли 11 предполагаемых контрабандистов в водах Тихого океана и Карибского моря.
"Поздно вечером 16 февраля, по указанию командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована, объединённая оперативная группа "Southern Spear" нанесла три смертоносных удара по трём судам, управляемым организациями, признанными (США - ред.) террористическими. Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам наркоторговли и участвовали в соответствующих операциях. В ходе этих действий были убиты 11 мужчин-наркотеррористов", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
По сообщению командования, ни один американский военнослужащий не пострадал в результате операции.
С сентября 2025 года США провели более 40 ударов по лодкам наркоторговцев в Карибском регионе, в результате которых погибли 145 человек, согласно подсчетам РИА Новости.
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Уитакер оценил возможность второго удара США по Ирану
Вчера, 17:39
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала