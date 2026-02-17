Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев

https://ria.ru/20260217/ssha-2075053450.html
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Южное командование США (Southcom) во вторник объявило о трёх ударах по лодкам наркоторговцев, в результате которых погибли 11 предполагаемых контрабандистов в водах Тихого океана и Карибского моря.
"Поздно вечером 16 февраля, по указанию командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована, объединённая оперативная группа "Southern Spear" нанесла три смертоносных удара по трём судам, управляемым организациями, признанными (США - ред.) террористическими. Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам наркоторговли и участвовали в соответствующих операциях. В ходе этих действий были убиты 11 мужчин-наркотеррористов", - говорится в заявлении командования в соцсети X
.
По сообщению командования, ни один американский военнослужащий не пострадал в результате операции.
С сентября 2025 года США провели более 40 ударов по лодкам наркоторговцев в Карибском регионе, в результате которых погибли 145 человек, согласно подсчетам РИА Новости.