Военные США сообщили об ударе по трем судам наркоторговцев

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Южное командование США (Southcom) во вторник объявило о трёх ударах по лодкам наркоторговцев, в результате которых погибли 11 предполагаемых контрабандистов в водах Тихого океана и Карибского моря.

"Поздно вечером 16 февраля, по указанию командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована, объединённая оперативная группа "Southern Spear" нанесла три смертоносных удара по трём судам, управляемым организациями, признанными (США - ред.) террористическими. Разведка подтвердила, что суда двигались по известным маршрутам наркоторговли и участвовали в соответствующих операциях. В ходе этих действий были убиты 11 мужчин-наркотеррористов", - говорится в заявлении командования в соцсети X

По сообщению командования, ни один американский военнослужащий не пострадал в результате операции.