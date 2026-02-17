В Госдепе ждут продуктивных встреч с коллегами из России и КНР в Женеве

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что ждет продуктивных встреч с коллегами из РФ и КНР в Женеве и Вене на следующей неделе.