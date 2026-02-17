В Госдепе ждут продуктивных встреч с коллегами из России и КНР в Женеве

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо заявил, что ждет продуктивных встреч с коллегами из РФ и КНР в Женеве и Вене на следующей неделе.
"Мы по-прежнему заинтересованы в обсуждении этого вопроса с российской и китайской сторонами. На следующей неделе я буду в Женеве и рассчитываю, надеюсь, провести продуктивные переговоры с ними обеими. И в Вене тоже", - сказал Йо в ходе дискуссии на площадке аналитического центра Института Хадсона, отвечая на вопрос о переговорах с РФ и Китаем по стратегическим ядерных вооружениям.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно 6 февраля сообщил, что американский президент Дональд Трамп намерен добиваться заключения нового соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку ДСНВ был несовершенным и не охватывал Китайскую Народную Республику.