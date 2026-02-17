https://ria.ru/20260217/ssha-2075039629.html
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов - РИА Новости, 17.02.2026
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
Вашингтон будет проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению... РИА Новости, 17.02.2026
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Вашингтон будет проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
"США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями", — сказал он, выступая на площадке аналитического центра Института Хадсона.
По его словам, истечение срока ДСНВ может открыть новый этап в стратегической стабильности и помочь президенту Дональду Трампу
уменьшить объемы ядерного оружия в мире. При этом ему неизвестно о каких-либо договоренностях с Москвой
по контролю над вооружениями после окончания договора.
Йо также призвал присоединиться к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений все страны, обладающие таким оружием.
"Это не особая ответственность только США и России", — отметил дипломат.
Вместе с тем помощник госсекретаря утверждает, что предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение такого вида вооружений.
Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия
полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США
также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истек 5 февраля. Осенью президент Владимир Путин
объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, Трамп
назвал эту инициативу хорошей идеей. Он также предложил разработать новое соглашение по стратегическим вооружениям.