ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Вашингтон будет проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

« "США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями", — сказал он, выступая на площадке аналитического центра Института Хадсона.

По его словам, истечение срока ДСНВ может открыть новый этап в стратегической стабильности и помочь президенту Дональду Трампу уменьшить объемы ядерного оружия в мире. При этом ему неизвестно о каких-либо договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после окончания договора.

Йо также призвал присоединиться к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений все страны, обладающие таким оружием.

« "Это не особая ответственность только США и России", — отметил дипломат.

Вместе с тем помощник госсекретаря утверждает, что предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение такого вида вооружений.

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.

Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.

Срок действия соглашения истек 5 февраля. Осенью президент Владимир Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.