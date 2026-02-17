Рейтинг@Mail.ru
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 17.02.2026 (обновлено: 19:48 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/ssha-2075039629.html
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов - РИА Новости, 17.02.2026
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов
Вашингтон будет проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:22:00+03:00
2026-02-17T19:48:00+03:00
в мире
сша
государственный департамент сша
дональд трамп
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9cc5f668e9666f5ed9dd787f027efd38.jpg
https://ria.ru/20260213/evropa-2074186739.html
https://ria.ru/20260205/ssha-2072246239.html
https://ria.ru/20260205/rossiya-2072420873.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411968_647:229:3072:2048_1920x0_80_0_0_3510aa894e03b6c2a4a93523667757d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, государственный департамент сша, дональд трамп, россия
В мире, США, Государственный департамент США, Дональд Трамп, Россия
Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без масштабных взрывов

Госдеп: США хотят вернуться к ядерным испытаниям без сильных атмосферных взрывов

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Вашингтон будет проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.
«

"США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями", — сказал он, выступая на площадке аналитического центра Института Хадсона.

Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах стран Европы о создании ядерного оружия
13 февраля, 15:06
По его словам, истечение срока ДСНВ может открыть новый этап в стратегической стабильности и помочь президенту Дональду Трампу уменьшить объемы ядерного оружия в мире. При этом ему неизвестно о каких-либо договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после окончания договора.
Йо также призвал присоединиться к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений все страны, обладающие таким оружием.
«
"Это не особая ответственность только США и России", — отметил дипломат.
Вместе с тем помощник госсекретаря утверждает, что предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение такого вида вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Теперь будет по-плохому: Трамп окончательно отказал России
5 февраля, 08:00

Ситуация вокруг ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. США также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Срок действия соглашения истек 5 февраля. Осенью президент Владимир Путин объявил о готовности в течение года после этой даты придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.
Как писали СМИ, Трамп назвал эту инициативу хорошей идеей. Он также предложил разработать новое соглашение по стратегическим вооружениям.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
5 февраля, 12:26
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала