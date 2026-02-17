Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана ответил на угрозы США - РИА Новости, 17.02.2026
13:19 17.02.2026 (обновлено: 15:29 17.02.2026)
Верховный лидер Ирана ответил на угрозы США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места.
Новости
Хаменеи: иногда и сильная армия получает пощечину, после которой не встает

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на угрозы США, заявив, что иногда самая сильная армия получает такую пощечину, после которой не встанет с места.
"Иногда самая сильная армия в мире может получить такую пощечину, что не встанет с места. Они (американцы - ред.) постоянно говорят об отправке корабля в сторону Ирана. Конечно, флот - опасная вещь, однако страшнее него - то оружие, которое может низвергнуть этот корабль на дно морское", - сказал Хаменеи, слова которого приводит его пресс-служба.

Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Представитель МИД рассказал, сколько продляться переговоры Ирана и США
Вчера, 14:41
Он также заявил, что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику Иран.
Хаменеи сказал об этом в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа, заявившего, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном, отмечается в сообщении.
В настоящий момент в Женеве проходят переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана - стороны пытаются выйти на договоренность по иранскому атому: Тегеран требует отмены санкций в обмен на готовность гарантировать мирный характер своей ядерной программы, США же хотят не допустить появления у Ирана ядерного оружия - подобные планы Тегеран неоднократно отрицал.
Флаг Ирана в Тегеране
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД
Вчера, 14:05
 
