На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
Стрельба началась во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, погибли два человека, включая нападавшего, открывшего огонь, четверо раненых... РИА Новости, 17.02.2026
род-айленд
сша
в мире
род-айленд
сша
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
При стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде в США погибли два человека
ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости.
Стрельба началась во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, погибли два человека, включая нападавшего, открывшего огонь, четверо раненых госпитализированы, сообщает местный телеканал Target 12
со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошёл около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет, когда на ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.
По информации Target 12, несколько человек вбежали в ближайшую аптеку в панике, сообщая о стрельбе. Персонал закрыл и эвакуировал помещение, а посетители вызвали экстренные службы и укрылись внутри.
На данный момент причины трагедии остаются неизвестными, полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.