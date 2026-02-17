Рейтинг@Mail.ru
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
01:12 17.02.2026
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека - РИА Новости, 17.02.2026
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека
Стрельба началась во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, погибли два человека, включая нападавшего, открывшего огонь, четверо раненых... РИА Новости, 17.02.2026
род-айленд
сша
в мире
род-айленд
сша
род-айленд, сша, в мире
Род-Айленд, США, В мире
На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека

При стрельбе на хоккейном матче в Род-Айленде в США погибли два человека

ВАШИНГТОН, 17 фев – РИА Новости. Стрельба началась во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, погибли два человека, включая нападавшего, открывшего огонь, четверо раненых госпитализированы, сообщает местный телеканал Target 12 со ссылкой на правоохранителей.
Инцидент произошёл около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет, когда на ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В США за неделю 2026 года произошло девять случаев массовой стрельбы
8 января, 23:00
По информации Target 12, несколько человек вбежали в ближайшую аптеку в панике, сообщая о стрельбе. Персонал закрыл и эвакуировал помещение, а посетители вызвали экстренные службы и укрылись внутри.
На данный момент причины трагедии остаются неизвестными, полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Лас-Вегасе два человека погибли при стрельбе в спортивном зале
17 мая 2025, 04:42
 
