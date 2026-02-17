На хоккейном матче в США произошла стрельба, погибли два человека

Инцидент произошёл около 14.00 (22.00 мск) в городе Потакет, когда на ледовой арене должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley.

По информации Target 12, несколько человек вбежали в ближайшую аптеку в панике, сообщая о стрельбе. Персонал закрыл и эвакуировал помещение, а посетители вызвали экстренные службы и укрылись внутри.