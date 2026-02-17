МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1230 военнослужащих, 334 беспилотника, а также 55 единиц автомобильной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114976 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27742 танка и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33330 орудий полевой артиллерии и минометов, 54587 единиц специальной военной автомобильной техники.

Переговоры по Украине в Женеве

Российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию в Женеве возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица. Со стороны США в переговорах принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Известно, что делегацию Украины возглавляет руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). В её состав также входят секретарь СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, замглавы офиса Зеленского Сергей Кислица и замначальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов пришел на переговоры по урегулированию украинского кризиса в Женеве в камуфляжной военной форме, в то время как практически все остальные члены украинской делегации – в костюмах, следует из опубликованных фотографий встречи.

Переговоры по Украине в Женеве идут на русском и английском языках и продолжаются более часа, сообщил РИА Новости источник.

Знай наших!

Младший сержант Алексей Александров в ходе выполнения боевой задачи вывез из-под обстрела украинской артиллерии трех раненых сослуживцев к точке эвакуации, сообщило Минобороны России.

Бои в Сумской области могут стать для ВСУ аналогом освобождения от них Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, где украинские войска понесли значительные потери из-за особенностей лесистой местности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Расчет орудия "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" огнем с передовой позиции на левом берегу Днепра уничтожил закопанную в капонир на правом берегу Херсонской области украинскую гаубицу Д20, передает наблюдавший за работой артиллеристов корреспондент РИА Новости.

Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили британский бронетранспортёр FV103 Spartan ВСУ в районе Константиновки, сообщили в Минобороны России.

ВС России ударом ОТРК "Искандер-М" уничтожили площадку запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ на аэродроме Конотоп в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. А утром ПВО сбила 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 15 - над акваторией Черного моря, по четыре - в Крыму и Пермском крае, сообщили в Минобороны РФ.

Энергетическая инфраструктура повреждена в Одессе на юге Украины после взрывов, сообщает украинская государственная служба по ЧС.

Подразделения группировки войск "Север" успешно отразили две контратаки противника в Сумской области за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Авдеевка стала символом мужества и отваги защитников Донбасса, стойкости мирных жителей, заявил глава ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения города. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку. Активисты "Молодой гвардии" ДНР провели памятное мероприятие и гуманитарную акцию в Авдеевке ко второй годовщине освобождения города от ВСУ.

Лучшие операторы БПЛА, работающие в зоне СВО, уже получают безвозмездно дроны "Князь Вандал Новгородский" в рамках спецпроекта "Заводская команда", сообщил РИА Новости гендиректор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

Общероссийская общественно-государственная организация "Союз женщин России" с начала спецоперации собрала около 13 железнодорожных составов гуманитарной помощи, сообщила президент организации Екатерина Лахова.

День донора прошел во вторник в российском МИД, собранная кровь будет направлена на нужды бойцов СВО, передает корреспондент РИА Новости.

Подлость ВСУ

Москва продолжает вести консультации с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по возможному визиту ее экспертов в Россию для расследования применения Киевом отравляющих веществ, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при организации, российский посол в Гааге Владимир Тарабрин. Ранее РФ обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 (е) статьи VIII конвенции в расследовании фактов применения Украиной отравляющих веществ. Как отмечал Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.

Минобороны России опубликовало свидетельства пленных военнослужащих ВСУ и данные радиоперехватов разговоров украинских военнослужащих, подтверждающих катастрофическую ситуацию, сложившуюся в подразделениях ВСУ, заблокированных в районе Купянска-Узлового Харьковской области в зоне проведения СВО. Украинские солдаты в районе Купянска-Узлового ночуют в окопах под открытым небом и неотапливаемых блиндажах, залитых по колено грязью, без обогрева и горячего питания, сообщили в Минобороны России. До 30% военных ВСУ в районе Купянска-Узлового выбывают из строя из-за обморожений, раненые обречены на мучительную смерть от замерзания, сообщило журналистам Минобороны РФ. Военнопленный ВСУ Дмитрий Кушнеренко рассказал, что украинских солдат, которые пытаются покинуть позиции южнее Купянска-Узлового, расстреливают свои же, а раненых не эвакуируют.

Два человека пострадали из-за падения обломков при атаке БПЛА в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе региона.

А уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала Киеву список из 115 граждан Украины, которых Россия готова передать, но украинская сторона пока отказывается их забирать.

Сочи подвергся массированной атаке киевского режима, атаку отражали почти десять часов, падение обломков БПЛА зафиксировали в нескольких районах, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Более 24 БПЛА ВСУ сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области 30 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского беспилотника на коммерческий объект в Ракитянском округе Белгородской области, сообщил Гладков. Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Хомутовском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

От атак ВСУ за период с 9 по 15 февраля погиб 21 мирный житель России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что переговоры в Женеве сопровождаются усилением атак БПЛА ВСУ на регионы России.

Беспилотник ВСУ атаковал центр социального обслуживания населения в херсонском поселке Железный Порт, ранен один человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

А сбитый и сдетонировавший в центре Севастополя украинский беспилотник был снабжен металлическими шариками, сообщил губернатор города.

Украинские войска проявили бесчеловечность, осознанно подвергая атакам центр для детей и молодежи в творческом поселке Счастливцево в Херсонской области, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Задержан житель Краснодара, который собирал данные об участниках СВО и передавал их украинским спецслужбам, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю. Передававший украинским спецслужбам данные об участниках СВО житель Краснодара собирал деньги для подразделений ВСУ и публиковал призывы к насилию над российскими военными, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю.

Более 1,6 тысячи свидетельств преступлений киевского режима в районах боевых действий собрано Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов, сообщил председатель трибунала, участник спецоперации Максим Григорьев.

"Дикое поле": потери и коррупция на Украине

Попытка коллективного Запада сделать Украину европейской страной провалилась, сегодня она стремительно превращается в пустыню и дикое поле, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Французские разведслужбы пытаются получить от воевавших на Украине наемников информацию о том, как ведутся боевые действия, такое стремление Парижа вызывает обеспокоенность в Киеве, сообщает издание Intelligence Online.

Группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле при выходе на позиции в Сумской области из-за ошибки проводника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Власти Украины демонтировали в Харькове памятник боровшемуся с гитлеровцами Герою Советского Союза подпольщику Александру Зубареву, сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Натовских самоходок типа "Краб" и "Цезарь" у украинской армии на херсонском направлении осталось немного, сообщил РИА Новости командир расчета "Гиацинт-С" с позывным "Хан".

Арест бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко потряс офис Владимира Зеленского и еще больше усилил опасения партнеров Украины по поводу укоренившейся в стране коррупции, пишет британская газета Financial Times.

Еврокомиссия завершает оформление кредита ЕС Киеву на 90 миллиардов евро, включая стратегию Украины на 2026 год, с целью начать выплаты в апреле, сказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис перед заседанием министров экономики и финансов стран Евросоюза в Брюсселе.

Свыше полумиллиона беженцев с Украины въехали в Приднестровье с февраля 2022 года, сообщает пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

У рояля все те же

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя планы Британии по наращиванию собственного ядерного потенциала, заявил, что разговоры о "ядерном зонтике" Британии лишь разжигают истерию и толкают Европу к антироссийской политике.

Американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, сообщает издание Intelligence Online.

Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) пополняется колумбийскими боевиками на ежемесячной основе, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине , сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора бы быстрее прийти за стол переговоров для урегулирования конфликта с Россией.