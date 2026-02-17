Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 17.02.2026 (обновлено: 13:53 17.02.2026)
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 195 военных, БТР М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 195 военных, БТР М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Липовка, Никифоровка, Новоселовка, Рай-Александровка и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, 12 пикапов, бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
