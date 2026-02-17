https://ria.ru/20260217/spetsoperatsiya-2074922567.html
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 17.02.2026
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 195 военных, БТР М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:12:00+03:00
2026-02-17T12:12:00+03:00
2026-02-17T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 195 боевиков и 12 пикапов в зоне действий "Юга" за сутки