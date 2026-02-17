От атак ВСУ за неделю погибло более 20 человек, заявил Мирошник

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. От атак ВСУ за период с 9 по 15 февраля погиб 21 мирный житель России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 147 мирных жителей: ранены 126 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 563 боеприпасов, добавил он.

По данным посла, киевский режим усилил интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях ЛНР . В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей, отметил Мирошник