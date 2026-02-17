Рейтинг@Mail.ru
От атак ВСУ за неделю погибло более 20 человек, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 17.02.2026
От атак ВСУ за неделю погибло более 20 человек, заявил Мирошник
От атак ВСУ за неделю погибло более 20 человек, заявил Мирошник
От атак ВСУ за неделю погибло более 20 человек, заявил Мирошник
От атак ВСУ за период с 9 по 15 февраля погиб 21 мирный житель России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима... РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
луганская народная республика
родион мирошник
запорожская область
луганская народная республика
запорожская область, луганская народная республика, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник
От атак ВСУ за неделю погибло более 20 человек, заявил Мирошник

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погиб 21 мирный житель России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. От атак ВСУ за период с 9 по 15 февраля погиб 21 мирный житель России, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 147 мирных жителей: ранены 126 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Перевалочный нефтяной терминал Шесхарис в порту Новороссийска - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Глава Новороссийска сообщил об атаке БПЛА на город
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 563 боеприпасов, добавил он.
По данным посла, киевский режим усилил интенсивность дронных, артиллерийских, ракетных ударов по гражданским объектам в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ЛНР. В этих регионах зафиксировано наибольшее число пострадавших мирных жителей, отметил Мирошник.
"Для массированных ударов боевики ВФУ преимущественно использовали дроны различных модификаций малого и большого радиуса действий, также применяли РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины. Чаще всего причиной гибели или ранений гражданского населения становились атаки украинских формирований с использованием ударных дронов. За прошедшие семь дней от налетов украинских БПЛА пострадал 121 мирный житель, что составило порядка 82% от общего числа пострадавших", - заключил он.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
